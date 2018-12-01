مصطلحات البحث

AR
EN
  • بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    Daily Collection المفرمة

    HR1393/01

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection المفرمة

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل المفرمة

    بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

    لبصل وأعشاب وقلوبات مفرومة بشكل مثالي وأكثر

    • 450 واط
    • سعة 0.7 لتر
    • وعاء بلاستيكي
    • شفرتان
    وعاء كبير بسعة 0.5 لتر

    وعاء كبير بسعة 0.5 لتر

    وعاء كبير بسعة 0.7 لتر مع حجم قابل للاستخدام بسعة 0.5 لتر.

    عملية ضغط للأسفل سهلة

    عملية ضغط للأسفل سهلة

    عملية سهلة من خلال الضغط ببساطة لأسفل.

    آمنة للاستخدام في الجلاية

    آمنة للاستخدام في الجلاية

    كل الملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق لمساعدتك على المحافظة على نظافة المنتج المتعدد الاستخدامات

    محرك قوي بقوة 450 واط

    محرك قوي بقوة 450 واط

    شفرات من الفولاذ الذي لا يصدأ وتبقى حادة

    شفرات من الفولاذ الذي لا يصدأ وتبقى حادة

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      450  W
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50/60  Hz
      التنظيف
      يمكن غسل كافة الأكسسوارات في غسالة الصحون الآلية
      سعة الفرّامة
      0.7  L

    • التصميم

      مادة الغطاء
      بلاستيك ABS
      اللون (الألوان)
      أبيض
      مادة الوعاء
      بلاستيك
      مادة السكاكين
      فولاذ مقاوم للصدأ
    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.