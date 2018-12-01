بات تحضير الطعام الطازج في المنزل بغاية السهولة

إنّها يدك الثالثة في المطبخ. فبإمكانها أن تفرم كل شيء تريده - بدءًا من الخضار والأعشاب وصولًا إلى القلوبات وغيرها في غضون ثوانٍ. فبفضل عملية الضغط للأسفل وحجمها الصغير، لم يكن الفرم يومًا بهذه السهولة.