HQ9/50
حافظ على حلاقة ناعمة
في خلال سنتين تقص رؤوس آلة الحلاقة 9 ملايين شعرة على وجهك. استبدل رؤوس آلة الحلاقة واسترجع الأداء الفعال 100%.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتوافق رؤوس HQ9 البديلة مع آلات الحلاقة PowerTouch (PT9xx) وAquaTouch (AT9xx).
نظام الشفرات الثنائية الخاص بآلة الحلاقة من Philips: الشفرة الأولى ترفع، أمّا الثانية فتقصّ للحصول على حلاقة ناعمة ومريحة.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.
تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
رؤوس حلاقة
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