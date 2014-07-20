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  • تسريح وتجفيف بسهولة تامة تسريح وتجفيف بسهولة تامة تسريح وتجفيف بسهولة تامة

    EssentialCare Airstyler

    HP8660/03

    تسريح وتجفيف بسهولة تامة

    تجفيف وتسريح في آن. يسمح لك مسرّح الشعر Essential Care الجديد من Philips بالحصول على تسريحة طبيعية مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EssentialCare Airstyler

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    تسريح وتجفيف بسهولة تامة

    • EssentialCare
    أفضل درجة حرارة للتجفيف باستخدام نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect

    أفضل درجة حرارة للتجفيف باستخدام نظام الحماية من الحرارة ThermoProtect

    يوفر نظام ThermoProtect درجة حرارة مثلى للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ومن خلال تدفق الهواء بنفس القوة، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية.

    فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

    فرشاة حرارية 38 ملم لتنعيم الشعر

    تتمتع الفرشاة الحرارية بقطر ذي عرض إضافي 38 ملم. ورأس اللف العريض يجعل منها أداة تصفيف مثالية للحصول على تصفيفات وتموجات ناعمة.

    قوة تسريح فعالة ولطيفة على الشعر

    قوة تسريح فعالة ولطيفة على الشعر

    جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 650 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج مذهلة كل يوم.

    إعدادان للحرارة والسرعة

    إعدادان للحرارة والسرعة

    إعدادان مرنان للحرارة والسرعة، لعملية تسريح سهلة.

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين

    ضمان عالمي لمدة سنتين.

    سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك بطول 1.8 م لمرونة قصوى

    سلك بطول 1,8 م لمرونة قصوى.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة حرارية 38 ملم
      لتمليس الشعر وتمويجه

    • الطاقة

      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      القدرة الكهربائية بالواط
      650 واط

    • سهولة الاستخدام

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم

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