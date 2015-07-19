لزيادة الكثافة وتعزيز التموجات مع تدليك فروة الرأس بلطف

يتميّز ناشِر الهواء غير المتناسق بتصميم غير متناسق على شكل الرأس، مما يسهّل استخدامه. يقوم ناشِر الهواء بتوزيع تدفق الهواء عبر الشعر لتجفيفه بطريقة صحية أكثر ولمنحه كثافة وتقليل التجعيدات، بينما تساعد ميزة التدليك الإضافية على تحفيز فروة الرأس وتحسين حيوية الشعر. للحصول على أفضل النتائج، استخدميه بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور، واسمحي لأسنان ناشِر الهواء المدلِّكة وغير الملساء بتعزيز كثافة شعرك وزيادة التموجات.