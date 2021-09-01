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  • ملحق مجموعة تحضير البيتزا حجم XXL ملحق مجموعة تحضير البيتزا حجم XXL ملحق مجموعة تحضير البيتزا حجم XXL

    ملحق Airfryer ملحق مجموعة تحضير البيتزا حجم XXL

    HD9953/00

    ملحق مجموعة تحضير البيتزا حجم XXL

    أتقن تحضير البيتزا بشكل مثالي بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لتحضير البيتزا باستخدام Airfryer. ما من حاجة إلى إحماء مسبق، للاستمتاع بالبيتزا المفضّلة لديك في جهاز Airfryer في غضون 8 دقائق فقط!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ملحق Airfryer ملحق مجموعة تحضير البيتزا حجم XXL

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    ملحق مجموعة تحضير البيتزا حجم XXL

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    اخبز البيتزا المفضّلة بحجم 26 سم في 8 دقائق باستخدام صَينية البيتزا

    اخبز البيتزا المفضّلة بحجم 26 سم في 8 دقائق باستخدام صَينية البيتزا

    أصبح بإمكانك استخدام Airfryer لخبز البيتزا المفضّلة لديك. باستخدام صَينية البيتزا حجم XXL، ستتمكّن من خَبز بيتزا محضّرة في المنزل أو حتى بيتزا مثلّجة ومحضّرة مسبقًا بحجم 26 سم، في غضون 8 دقائق فقط.

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

    أفكار ملهمة يوميًا لوصفات جديدة

    استمتع بعدد غير محدود من الأفكار الملهمة مع وصفات NutriU من Philips التي يقدمها طهاتنا المحترفون وملايين المستخدمين لتوسيع نطاق وصفاتك. كلما استخدمت NutriU، حصلت على توصيات مخصصة اكثر.*

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    قطع قابلة للغسل في الجلاية لتنظيف سهل

    يمكنك وضع صَينية البيتزا والملقط بأمان في الجلاية، لسهولة استخدامهما من جديد.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      فولاذ مطلي

    • المواصفات التقنية

      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى
      تصنيف كفاءة الطاقة
      غير متوفر
      منتج ببطارية
      لا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      240
      عرض المنتج
      240
      ارتفاع المنتج
      100
      وزن المنتج
      0.794 كجم
      طول الحزمة
      250
      عرض الحزمة
      375
      ارتفاع الحزمة
      150
      وزن الحزمة
      1,188 كجم

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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