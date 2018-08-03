HD9904/01
معدّات لإتقان تحضير أطباق الحفلات
يمكنك تحضير حفلة مرحة وصحية مع كل الأطباق المفضّلة لديك بفضل هذه المعدّات الخاصة من Philips لإتقان تحضير أطباق الحفلات باستخدام Airfryer. استفِد من قدرات الطهو التي يقدّمها Airfryer إلى أقصى حد بفضل الملحق المؤلّف من طبقتَين وأكواب فطائر المافن.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كتيّب يتضمّن نصائح من الشيف، ووصفة للمبتدئين وأوقات الطهو في Airfryer
يمكنك وضع هذه الملحقات في الجلاية بأمان لتنظيفها.
يمكنك زيادة مساحة الطهو لمقلاة Airfryer إلى أقصى حد بفضل الأكسسوار المؤلف من طبقتين. بات بإمكانك خبز البرغر وأجنحة الدجاج والسمك وغيرها من الأصناف الشهية أو شويها أو قليها بطريقة سهلة وسريعة وصحية.
هناك عذر دائمًا لتناول المافن، سواء أكنت تحتفل بعيد ميلاد قريب أم تريد أن تدلل عائلتك. تسمح لك أكواب المافن هذه بابتكار حلويات لذيذة وفردية لضيوفك.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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