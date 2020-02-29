HD9339/81
تصميم عصري ومتين
تتميّز الغلاية المصنوعة من الزجاج التي نقدّمها بحجم عائلي سعة 1,7 لترات، مع تصميم عصري ومؤشر سهل باللون الأزرق داخل القاعدة، للإشارة إلى أن الغلاية قيد التشغيل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
غطاء قابل للفك بالكامل لوصول سهل أثناء التنظيف.
يمكن لف السلك تحت القاعدة، ليتناسب طوله مع أي مطبخ ويسهل تخزينه.
تستقر الغلاية من دون أسلاك على قاعدة تدور 360 درجة لحملها وإعادة تثبيتها في مكانها بسهولة.
تضمن أداة التسخين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمخفية الغليان السريع والتنظيف السهل.
يلتقط فلتر شبكي صغير موجود على القمع وقابل للفك جسيمات الترسبات الكلسية الصغيرة التي يصل حجمها إلى 200 ميكرون لضمان الحصول على كوب نقي.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى الجفاف، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة.
تم تضمين ضوء الاستشعار الأنيق والسهل في القاعدة المصنوعة من الزجاج النقي جدًا للإشارة إلى أن الغلاية قيد التشغيل.
يمكن ملء الغلاية عبر فتحة السكب أو عبر فتح الغطاء القابل للفك.
تسهل معرفة مستوى المياه بفضل مؤشر مضمن في جانبَي الغلاية.
تضمن مؤشرات مستوى الماء المفيدة، بما في ذلك مؤشر الكوب الواحد، أن تغلي كمية المياه التي تحتاج إليها فقط، وتوفير كل من الطاقة (كوب واحد من الماء مقاس 250 مل مقابل لتر واحد) والماء والمساعدة في المساهمة ببيئة أفضل.
توفّر وحدة التحكم من Strix، المصممة في المملكة المتحدة، نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.
بلد المنشأ
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
الاستدامة
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