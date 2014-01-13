HD9303/03
غليان آمن وسهل
تتميّز الغلاية الكهربائية الجديدة من Philips بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ القياسي والموافق عليه لملامسة الطعام، لغلي المياه بسرعة وبكل راحة بال!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طول كبل الطاقة قابل للتعديل بحسب الحاجة لتخزين سهل
عملية تعبئة وتنظيف سهلة
استخدام أسهل
توفّر وحدة التحكم من Strix، المصممة في المملكة المتحدة، نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع إيقاف تشغيل تلقائي عندما تصبح المياه جاهزة أو عندما يتم رفع الجهاز عن القاعدة.
أجزاء معدنية متوافق عليها من الفولاذ المقاوم للصدأ (SUS304) لضمان الحصول على كوب ماء آمن ونظيف.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
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