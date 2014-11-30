مصطلحات البحث

AR
EN
  • إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    4000 Series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8847/01

    إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

    هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    4000 Series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية

    إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير

    مع استخدام الحبوب الطازجة دائمًا

    • 6 أنواع من المشروبات
    • إبريق حليب مضمن
    • أسود
    نكهة القهوة المعدّة بالتقطير من حبوب القهوة الطازجة مع CoffeeSwitch

    نكهة القهوة المعدّة بالتقطير من حبوب القهوة الطازجة مع CoffeeSwitch

    ستتمكن أخيرًا من الاستمتاع بنكهة المُعدّة بالتقطير من آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل! استمتع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية من خلال سحب المسكة فحسب. تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من نوعها باختيار نوع القهوة المثالي لأي لحظة أو مزاج، من حبوب القهوة المطحونة الطازجة.

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    20000 كوب من أجود أنواع القهوة مع مطاحن متينة من السيراميك

    إن مطاحن القهوة لدينا مصنوعة من السيراميك الخالص بنسبة 100%: بفضل الصلابة الفائقة والدقة، يمكنك الاستمتاع بالقهوة اللذيذة والطازجة لما لا يقل عن 20000 كوب.

    استمتع بـ 6 أنواع من المشروبات في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

    استمتع بـ 6 أنواع من المشروبات في متناول يديك، بما في ذلك الكابوتشينو

    استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!

    ضبط قمع القهوة لديك ليناسب أي كوب

    ضبط قمع القهوة لديك ليناسب أي كوب

    يتناسب القمع القابل للضبط في آلات الإسبريسو لدينا مع كل كوب، ما يحول دون طرطشة القهوة ويحافظ على حرارتها أثناء سكبها في فنجانك. بهذه الطريقة، يمكنك دائمًا تقديم الإسبريسو بدرجة حرارة مثالية مع الحفاظ على نظافة الآلة.

    ضبط كمية القهوة وقوة النكهة بـ 5 مستويات وإعدادات المطحنة الخمسة

    ضبط كمية القهوة وقوة النكهة بـ 5 مستويات وإعدادات المطحنة الخمسة

    توفر الآلة الأوتوماتيكية بالكامل هذه مجموعة واسعة من الخيارات لتخصيص مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك بسهولة تخصيص حجم كل مشروب وقوته ودرجة حرارته وحفظها. استمتع بالاستكشاف والتجربة وابتكر أي مشروب ترغب به!

    آلة مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد في تصميم صغير الحجم

    آلة مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد في تصميم صغير الحجم

    استمتع بمساحة أكبر وبوقت أطول من دون الحاجة إلى إعادة الملء بفضل حاويات حبوب القهوة والمياه والفضلات ذات السعة العالية في تصميم فائق الصغر. توفر لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية أعلى مستوى من الراحة والأداء الرفيع المستوى بفضل حاويات خزان المياه وحبوب القهوة والفضلات ذات السعة الكبيرة.

    آلة تحضير الكابوتشينو بكبسة زر واحدة مع إبريق الحليب المضمن

    آلة تحضير الكابوتشينو بكبسة زر واحدة مع إبريق الحليب المضمن

    استمتع بتحضير الكابوتشينو القشدي المثالي على درجة الحرارة الملائمة وبأسهل طريقة ممكنة. يكفي أن تسكب الحليب في الإبريق وأن تقوم بتوصيل الآلة بمصدر الطاقة وأن تختار مشروبك المفضّل. سواء أردت الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك خلال ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.

    تشغيل آلتك بسهولة من خلال الشاشة السهلة الاستخدام

    تشغيل آلتك بسهولة من خلال الشاشة السهلة الاستخدام

    تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات المهمة لتسهيل التفاعل مع الآلة والحصول على أفضل أداء. ترشدك الرموز في كل خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.

    رغوة حليب طرية من جهاز إزباد الحليب في الإبريق

    رغوة حليب طرية من جهاز إزباد الحليب في الإبريق

    ستغلّف كل قهوة تحضرها بطبقة من رغوة الحليب الحريرية التي ستداعب براعم ذوقك. يقوم إبريق الحليب بإزباد الحليب مرتين، ومن ثم يسكب طبقة قشدية بدون طرطشة بدرجة حرارة مثالية في كوبك. ومن الملائم أيضًا حفظ الإبريق في الثلاجة فهو نظيف بشكل لا يصدّق.

    قهوة خالية من الكافيين بالنكهة نفسها بفضل خيار مسحوق القهوة

    قهوة خالية من الكافيين بالنكهة نفسها بفضل خيار مسحوق القهوة

    من الجيد أحيانًا أن تتوفر لديك إمكانية الاستمتاع بنكهة قهوة قوية ولذيذة من دون تأثير الكافيين عليك. وبفضل خيار مسحوق القهوة، يمكنك تحضير قهوة خالية من الكافيين متى شئت.

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

    تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

    الاستمتاع بقهوة لذيذة بفضل الشطف التلقائي وإزالة الترسبات الكلسية مع توجيه

    الاستمتاع بقهوة لذيذة بفضل الشطف التلقائي وإزالة الترسبات الكلسية مع توجيه

    تقوم آلة الإسبريسو هذه بتنظيف دائرة القهوة تلقائيًا بالماء عند بدء تشغيل الآلة أو إيقاف تشغيلها، ما يضمن طعمًا طازجًا لكل فنجان قهوة. إن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام تطيل عمر آلة الإسبريسو لديك، فستقوم هذه الآلة بتنبيهك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. كما سترشدك حول ما يجب القيام به ومتى من خلال الرسائل التي تظهر على الشاشة.

    المواصفات التقنية

    • التخصيص

      إعدادات قوة النكهة
      5
      إعدادات المطحنة
      5
      مدة تحضير القهوة والحليب
      قابلة للتعديل
      تحكم بالنكهة قبل التخمير
      لا
      ملفات تعريف المستخدمين
      المرحلة الأولى
      إعدادات درجة الحرارة
      المرحلة الثالثة

    • الأصناف

      المشروبات
      • إسبرسو
      • إسبريسو لونجو
      • ماء ساخن
      • إزباد الحليب
      • كابوتشينو
      • القهوة
      خيار استخدام مسحوق القهوة
      نعم
      كوب مزدوج
      نعم
      كوب حليب مزدوج
      لا
      Coffee Switch
      نعم

    • ميزات أخرى

      مجموعة تخمير قابلة للفك
      نعم
      الشطف التلقائي وإزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
      نعم
      زر التشغيل / إيقاف التشغيل الرئيسي
      نعم
      غلاية تسخين سريع
      نعم

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      230  V
      طول سلك الطاقة
      >100  cm
      التردد
      50  Hz
      سعة إبريق الحليب
      0.5  l
      سعة وعاء المخلفات
      15  servings
      خزان مياه ذو سعة
      1.8  l
      سعة حبوب القهوة
      250  g
      وزن المنتج
      7.2  kg
      حاوية المخلفات
      إمكانية وصول من الجهة الأمامية
      خزان المياه
      الوصول من الأعلى
      ارتفاع الكوب الأقصى
      152  mm
      توافق الفلتر
      Brita Intenza
      اللون والمظهر الخارجي
      أسود
      أبعاد المنتج
      215 x 330 x 429  mm

    • المواصفات العامة

      ذوبان الحليب
      إبريق الحليب المضمّن
      واجهة المستخدم
      شاشة أساسية

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.