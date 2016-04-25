GC612/36
نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، يضمن القدر البخاري للملابس ProTouch الجديد أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية لسنوات متعددة!*إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تختلف تقنية PureSteam المبتكرة اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل بعمق في الملابس، مما يمكّنك من إزالة التجاعيد ببضع تمريرات فقط.
من السهل أن ينخفض أداء البخار على مرّ الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى، وذلك بسبب تراكم الترسبات الكلسية، حتى ولو تم تنظيف الجهاز بشكل منتظم. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، تتم إزالة الترسبات عن جهاز التسخين تلقائيًا أثناء توليد البخار، لتفادي تراكم الترسبات الكلسية. وهي فعالة جدًا بحيث يبقى البخار قويًا لسنوات عدة*.
يجب إزالة الترسبات من داخل أجهزة الكيّ البخارية بانتظام لضمان أداء بخار جيد. وبفضل تقنية PureSteam الجديدة التي نقدمها، تتم إزالة الترسبات تلقائيًا عن جهاز التسخين أثناء توليد البخار، وبالتالي لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.
يمكنك تحديد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.
تمكّنك الرؤوس الخاصة للدقة لرأس القدر البخار من الوصول إلى الأماكن التي يصعب كيّها، مثل الياقة والكتف والمناطق بين الأزرار، مما يمنحك نتائج دقيقة.
عندما يفرغ الخزان من المياه، سيبدأ ضوء الطاقة بالوميض لتذكيرك. إذا لم يتم استخدام المنتج لـ 8 دقائق أخرى، فسينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد التلقائي لضمان السلامة.
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.
إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
RapidAir Combi
إزالة التجاعيد بسرعة
معالجة الكلس
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