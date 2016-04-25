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  • نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    ProTouch قدر بخاري للملابس

    GC612/36

    نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، يضمن القدر البخاري للملابس ProTouch الجديد أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية لسنوات متعددة!*

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ProTouch قدر بخاري للملابس

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

    نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة

    مع تقنية PureSteam

    • 2000 واط
    • 3 مستويات من البخار
    • عمودان، مع ميزة Hang&Lock
    بخار قوي يخترق الأقمشة مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار

    بخار قوي يخترق الأقمشة مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار

    تختلف تقنية PureSteam المبتكرة اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل بعمق في الملابس، مما يمكّنك من إزالة التجاعيد ببضع تمريرات فقط.

    تضمن تقنية PureSteam الحصول على بخار قوي على مرّ السنين

    تضمن تقنية PureSteam الحصول على بخار قوي على مرّ السنين

    من السهل أن ينخفض أداء البخار على مرّ الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى، وذلك بسبب تراكم الترسبات الكلسية، حتى ولو تم تنظيف الجهاز بشكل منتظم. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، تتم إزالة الترسبات عن جهاز التسخين تلقائيًا أثناء توليد البخار، لتفادي تراكم الترسبات الكلسية. وهي فعالة جدًا بحيث يبقى البخار قويًا لسنوات عدة*.

    لا حاجة إلى إزالة الترسبات بفضل تقنية PureSteam

    لا حاجة إلى إزالة الترسبات بفضل تقنية PureSteam

    يجب إزالة الترسبات من داخل أجهزة الكيّ البخارية بانتظام لضمان أداء بخار جيد. وبفضل تقنية PureSteam الجديدة التي نقدمها، تتم إزالة الترسبات تلقائيًا عن جهاز التسخين أثناء توليد البخار، وبالتالي لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.

    3 مستويات من البخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

    3 مستويات من البخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

    يمكنك تحديد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

    رؤوس خاصة للدقة لكيّ الأماكن التي يصعب كيّها

    رؤوس خاصة للدقة لكيّ الأماكن التي يصعب كيّها

    تمكّنك الرؤوس الخاصة للدقة لرأس القدر البخار من الوصول إلى الأماكن التي يصعب كيّها، مثل الياقة والكتف والمناطق بين الأزرار، مما يمنحك نتائج دقيقة.

    ينتقل تلقائيًا إلى وضع السكون لاستخدام آمن

    ينتقل تلقائيًا إلى وضع السكون لاستخدام آمن

    عندما يفرغ الخزان من المياه، سيبدأ ضوء الطاقة بالوميض لتذكيرك. إذا لم يتم استخدام المنتج لـ 8 دقائق أخرى، فسينتقل الجهاز إلى وضع الاستعداد التلقائي لضمان السلامة.

    آمن للاستخدام على كل الأقمشة

    آمن للاستخدام على كل الأقمشة

    إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

    خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

    خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

    إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      سعة خزان المياه
      2000  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      اسم قاعدة أداة الكي
      قاعدة بخار SmartFlow Plus
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1.6  m
      طول الخرطوم
      1.3  m
      Hang&Lock
      نعم
      خرطوم بخار من السليكون
      نعم

    • الملحقات المضمّنة

      فرشاة
      نعم
      أداة تثبيت الياقة
      نعم
      قفاز لحماية إضافية
      نعم
      علاّقة السراويل
      نعم

    • RapidAir Combi

      تقنية PureSteam
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      ضغط
      ضغط مضخّة يبلغ 3 بار كحد أقصى
      الطاقة
      2000  W
      بخار مستمر
      لغاية 40  g/min
      جاهز للاستخدام
      <1,5  minute(s)
      بخار متغير
      3  levels

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
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    الجوائز

    • *تم اختباره بالاستناد إلى بروتوكول IEC مع مياه عسرة لمدة 500 ساعة لمحاكاة 10 سنوات من وقت الاستخدام.
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