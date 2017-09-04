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  • إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    Easy Touch قدر بخاري للملابس

    GC500/46

    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. راقبي التجاعيد وهي تختفي بسهولة بفضل دفق البخار القوي والعمود القابل للضبط وإمكانية تحديد إعداد البخار.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Easy Touch قدر بخاري للملابس

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    إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم

    بفضل البخار القوي والمستمر وإعدادات البخار

    • 1500 واط
    • عمود قابل للضبط
    • إعدادان للبخار
    آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

    آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

    إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

    وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse

    وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse

    يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

    خزان ماء قابل للفك

    خزان ماء قابل للفك

    خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لجلسة كيّ طويلة بواسطة البخار. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.

    قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

    قاعدة بخار حجم XL لنتائج أسرع

    يتميّز رأس القدر البخاري السهل الاستخدام والمميز بقاعدة بخار حجم XL تساعدك في الحصول على النتائج المرجوّة بسرعة.

    عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

    عمود قابل للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة

    عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.

    بخار مستمر وقوي

    بخار مستمر وقوي

    يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

    مستويان للبخار لمختلف أنواع الأقمشة

    حدد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
      سعة خزان الماء
      1200  ml
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1.4  m

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      1500  W
      بخار مستمر
      30  g/min
      الفولتية
      220  V
      بخار متغير
      2  levels

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      سهل التنظيف

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