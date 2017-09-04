GC500/46
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
صُمم القدر البخاري للملابس EasyTouch لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. راقبي التجاعيد وهي تختفي بسهولة بفضل دفق البخار القوي والعمود القابل للضبط وإمكانية تحديد إعداد البخار.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.
خزان مياه كبير وقابل للفك وشفاف، مناسب لجلسة كيّ طويلة بواسطة البخار. بالإضافة إلى ذلك، تسهل إعادة تعبئته ويتمتّع بفتحة تعبئة كبيرة.
يتميّز رأس القدر البخاري السهل الاستخدام والمميز بقاعدة بخار حجم XL تساعدك في الحصول على النتائج المرجوّة بسرعة.
عمود قابل للضبط مضمّن لتعليق الملابس أثناء استخدام البخار. وهو قابل للطيّ بهدف تخزينه بسهولة.
يتم نفخ البخار بشكل مستمر عبر الفوهة، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
حدد مستوى البخار المفضل لديك للحصول على نتائج مثالية على مختلف أنواع الأقمشة.
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد بسرعة
معالجة الكلس
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