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  • أداء بخار، مضمون أداء بخار، مضمون أداء بخار، مضمون

    Azur مكواة بالبخار

    GC4558/26

    أداء بخار، مضمون

    بفضل تصميمنا المبتكر، يتم كسر جزئيات الكلس بسهولة وجمعها تلقائيًا في حاوية الكلس القابلة للفك. يمكن تنظيف الكلس بسهولة في أقل من 15 ثانية، للحصول على نتائج أفضل مع الوقت.

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    Azur مكواة بالبخار

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    أداء بخار، مضمون

    مع نظام تحرير الكلس بسرعة المحسّن

    • بخار مستمر يبلغ 50 غ/دقيقة
    • تعزيز بخار يبلغ 230 غ
    • قاعدة مكواة SteamGlide Plus
    تعزيز بخار يصل إلى 230 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    تعزيز بخار يصل إلى 230 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

    يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

    2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    2600 واط لإحماء سريع ولأداء قوي

    توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

    نظام تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة

    ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    المواصفات التقنية

    • التصميم

      اللون
      أزرق فاتح

    • سهولة الاستخدام

      أداء انزلاق قاعدة المكواة
      3  stars
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Plus
      منع التقطير
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2  m
      مأخذ طاقة مضمن
      نعم
      تحديد مستويات البخار من المقبض
      نعم
      مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
      4  stars
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      ضوء المؤشر
      نعم
      مِرشة
      نعم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • RapidAir Combi

      لكل الأقمشة القابلة للكيّ
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2600  W
      بخار كثيف
      230  g
      بخار مستمر
      50  g/min
      الفولتية
      240  V
      جاهز للاستخدام
      2  minute(s)
      رذاذ مياه
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      غلاف المنتج
      قابل لإعادة التدوير 100%
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • معالجة الكلس

      إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
      ميزة تحرير الكلس بسرعة

    • الحجم والوزن

      وزن أداة الكي
      1.552  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      13,7‏x‏16,7‏x‏33,2  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      12,88‏x‏15,33‏x‏31,95  cm
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      1.791  kg
      وزن المكواة + القاعدة
      1.569  kg

    Badge-D2C

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