حل صغير الحجم لإزالة التجاعيد بسهولة

يُعتبر هذا الجهاز البخاري للملابس المحمول باليد مثاليًا للأقمشة الدقيقة وللأماكن التي يصعب كيّها ولإعادة الرونق إلى أي نوع من الثياب أو مواد التنجيد، مع ضمان عدم التسبب بحروق. يتميّز الجهاز بتصميم خفيف الوزن وصغير الحجم لتسهيل استخدامه في أي وقت وأي مكان. ما عليك سوى استخدام البخار!