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PowerLife Plus

مكواة بالبخار

GC2982/30
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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم
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    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    GC2982/30
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      مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

      • قوة بخار 35 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 130 غ
      • قاعدة المكواة SteamGlide
      • حماية من الكلس
      • 2300 واط
      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد

      بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد

      بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد.

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

      يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

      بخار قوي من أجل كيّ سريع

      بخار قوي من أجل كيّ سريع

      تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

      قاعدة متينة لثبات محسّن

      تتميّز هذه المكواة بقاعدة عريضة جدًا مصممة خصيصًا، لثبات أفضل عند وضع المكواة بوضعية عمودية

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        سعة خزان الماء
        300  مل
        منع التقطير
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        35  غ/د
        الطاقة
        2300  واط
        تعزيز البخار
        130  غ
        بخار عمودي
        نعم
        رذاذ مياه
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        توفير استهلاك الطاقة*
        20  %

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