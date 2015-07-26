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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    PowerLife Plus مكواة بخارية

    GC2982/30

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام.

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    PowerLife Plus مكواة بخارية

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    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    • قوة بخار 35 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 130 غ
    • قاعدة المكواة SteamGlide
    • حماية من الكلس
    • 2300 واط
    بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد

    بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد

    بخار مستمر يصل إلى 35 غ/دقيقة لإزالة أفضل للتجاعيد.

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

    يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

    يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    بخار قوي من أجل كيّ سريع

    بخار قوي من أجل كيّ سريع

    تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

    قاعدة متينة لثبات محسّن

    تتميّز هذه المكواة بقاعدة عريضة جدًا مصممة خصيصًا، لثبات أفضل عند وضع المكواة بوضعية عمودية

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      300  ml
      اسم قاعدة المكواة
      SteamGlide
      منع التقطير
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2  m

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      الطاقة
      2300  W
      بخار كثيف
      130  g
      بخار مستمر
      35  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      رذاذ مياه
      نعم

    • فعالية صديقة للبيئة

      توفير استهلاك الطاقة*
      20  %

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