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    PowerLife مكواة بالبخار

    GC2965/80

    مصممة لأداء كي قوي

    للحصول على نتائج مذهلة يوماً بعد يوم، أنت بحاجة إلى مكواة لا تخيّب أملك على الإطلاق. فمع قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة، وإخراج البخار الكثيف والثابت، وقرص القضاء على الكلس، تمنحك هذه المكواة العملية نتائج عالية الجودة وفترة استهلاك طويلة الأمد!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerLife مكواة بالبخار

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    مصممة لأداء كي قوي

    مزودة بوظيفة الإيقاف الإلكتروني الوقائي

    • قوة بخار 40غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 130 غ
    • قاعدة المكواة SteamGlide
    • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
    • 2400 واط
    2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

    2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

    2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    بخار عمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة

    تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.

    3 طرق للإيقاف التلقائي

    3 طرق للإيقاف التلقائي

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائيًا عند وضعها لمدة 30 ثانية على قاعدتها من دون استخدامها أو 30 ثانية عند وضعها على أحد جانبيها أو عند تثبيتها على المسند المخصص لها لـ 8 دقائق.

    حرية تحريك السلك مع حلّ تدوير السلك 360 درجة

    حرية تحريك السلك مع حلّ تدوير السلك 360 درجة

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240 فولت

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      1.2  kg
      أبعاد المنتج
      29.5×11.6×19.5

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      300  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      ثبات تام
      دعامة مطاطية
      طول سلك الطاقة
      • 1.8 متر خارج أوروبا
      • 1.9 متر داخل أوروبا

    • عملية كيّ مريحة

      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد

      بخار مستمر
      لغاية 40 غ/الدقيقة
      بخار كثيف
      لغاية 130 غ/دقيقة

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

    Badge-D2C

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