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EasySpeed Plus

مكواة بالبخار

GC2145/26
  • طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية
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    EasySpeed Plus مكواة بالبخار

    GC2145/26

    طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية

    تسرّع مكواة EasySpeed Plus عملية الكيّ بفضل دفقات البخار القوية لإزالة التجاعيد الصعبة، مع قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل، ونظام منع التقطير لتجنب تسرّب المياه. إنها ثلاث طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed Plus مكواة بالبخار

    طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية

    تسرّع مكواة EasySpeed Plus عملية الكيّ بفضل دفقات البخار القوية لإزالة التجاعيد الصعبة، مع قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل، ونظام منع التقطير لتجنب تسرّب المياه. إنها ثلاث طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية

    تسرّع مكواة EasySpeed Plus عملية الكيّ بفضل دفقات البخار القوية لإزالة التجاعيد الصعبة، مع قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل، ونظام منع التقطير لتجنب تسرّب المياه. إنها ثلاث طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ. إكتشف كلّ المميزات

    EasySpeed Plus مكواة بالبخار

    طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية

    تسرّع مكواة EasySpeed Plus عملية الكيّ بفضل دفقات البخار القوية لإزالة التجاعيد الصعبة، مع قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل، ونظام منع التقطير لتجنب تسرّب المياه. إنها ثلاث طرق سهلة لتقليص وقت الكيّ. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل steam-iron

      طريقة سريعة، من البداية حتى النهاية

      لتسريع عملية الكيّ بـ 3 طرق

      • 2100 واط
      • تعزيز بخار يبلغ 100 غ
      • بخار مستمر يبلغ 30 غ/دقيقة
      • قاعدة مكواة من السيراميك
      2100 واط لإحماء سريع

      2100 واط لإحماء سريع

      توفر عملية إحماء سريعة وأداءً قويًا.

      تعزيز بخار يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 110 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      إخراج بخار يصل إلى 30 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      إخراج بخار يصل إلى 30 غ/دقيقة للحصول على أداء قوي وثابت

      إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

      قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

      قاعدة مكواة من السيراميك المتين لانزلاق سهل

      تنزلق قاعدة المكواة التي نقدّمها من السيراميك المتين بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي غير لاصقة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

      يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يُحافظ نظام منع التقطير على الملابس خالية من البقع أثناء الكيّ

      يحول نظام منع التقطير الذي نقدّمه دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

      يتميّز الرأس بدقته من خلال 3 طرق، فهو يملك طرفًا مروّسًا وتجويفًا للأزرار وتصميمًا أنيقًا للجزء الأمامي. ويساعدك الرأس الدقيق بثلاث طرق في كيّ أصعب المناطق، كالأزرار والطيّات.

      خزان مياه كبير بسعة 270 مل لكيّ كمية ملابس أكثر بجلسة واحدة

      خزان مياه كبير بسعة 270 مل لكيّ كمية ملابس أكثر بجلسة واحدة

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل بفضل خزان المياه الكبير سعة 270 مل لكيّ كمية ملابس أكثر بجلسة واحدة

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      تسمح لك وظيفة البخار العمودي أن تعيدي النضارة إلى ثيابك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الستائر وهي معلّقة. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

      حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

      حاوية تنظيف الكلس لأداء بخار يدوم طويلاً

      يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        30  غ/د
        الطاقة
        2100  واط
        تعزيز البخار
        110  غ

      • سهولة الاستخدام

        اسم قاعدة المكواة
        سيراميك
        سعة خزان الماء
        270  مل
        طول سلك الطاقة
        1.9  أمتار

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        حاوية تنظيف الكلس مضمنة

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • التصميم

        اللون
        أزرق

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