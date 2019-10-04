سهولة وفعالية
تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهولة وفعالية
تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
سهولة وفعالية
تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهولة وفعالية
تجعل مكواة EasySpeed عملية الكيّ سهلة وفعالة بفضل كمية البخار الكبيرة لإزالة التجاعيد الصعبة، وقاعدتها المصنوعة من السيراميك لتنزلق بسهولة على كل الأقمشة والمقاومة للخدوش، ووظيفة Calc Clean لأداء يدوم طويلاً. إكتشف كلّ المميزات
عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير سعة 220 ملل، مما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس في دفعة واحدة.
يمكن استخدام هذه المكواة البخارية مع مياه الحنفية العادية، وتسهّل حاوية تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر عند استخدام مياه الحنفية.
وظيفة المِرش هي توفير رذاذ خفيف لترطيب الأقمشة، مما يسهل عملية كيّ التجاعيد.
بخار مستمر لغاية 25 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد جيدًا.
قوة تصل إلى 2000 واط للحصول على إخراج بخار ثابت ومرتفع.
عملية كيّ مريحة
تصميم
إزالة التجاعيد بسرعة
الضمان
التحكّم بالترسبات الكلسية
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