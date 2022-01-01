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  • قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5 قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5 قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5
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    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC9350/62

    1 جائزة

    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    تجمع المكنسة الكهربائية بدون كيس 3000 Series من Philips بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية PowerCyclone 5 وفوهة MultiClean التي نقدّمها.

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    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

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    قوة شفط أعلى* بفضل PowerCyclone 5

    صغيرة وفعالة

    • 1800 واط
    • PowerCyclone 5
    • فلتر Allergy H13
    محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

    محرك متين بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

    يولّد المحرك المتين بقدرة 1800 واط قوة شفط عالية تصل إلى 360 واط لنتائج تنظيف دقيقة.

    تحافظ تقنية PowerCyclone 5 على أداء عالٍ لمدة أطول

    تحافظ تقنية PowerCyclone 5 على أداء عالٍ لمدة أطول

    تزيد تقنية PowerCyclone 5 سرعة تدفق الهواء في الحجرة الأسطوانية لفصل الغبار عن الهواء وللحفاظ على أداء عالٍ وعلى قوة شفط لفترة أطول.

    فوهة MultiClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

    فوهة MultiClean لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

    تم تصميم فوهة MultiClean لتثبت على مسافة قريبة جدًا من الأرضية، ما يضمن تنظيفًا دقيقًا على كل أنواع الأرضيات.

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    حاوية غبار مصممة لإفراغ صحي باستخدام يد واحدة

    تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.

    صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

    صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

    يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

    فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

    تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

    يقوم نظام التنقية المقفل بإحكام بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، للأشخاص الذين يشكون من الحساسية ولأي شخص يرغب في الحصول على مستوى أعلى من النظافة. يوازي مستوى التنقية HEPA 13**.

    تتكيّف وصلات ActiveLock بسهولة مع كل مهمة

    تتكيّف وصلات ActiveLock بسهولة مع كل مهمة

    تسمح وصلات ActiveLock بتركيب الملحقات بسهولة لتتسع في الأنبوب مع الأجزاء المتداخلة بحركة تثبيت بسيطة.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة MultiClean
      الملحقات المضمّنة
      • أداة للتشققات
      • فرشاة مضمّنة
      مخزن الملحقات
      على ملقط الأنبوب

    • التوافق

      بديل مناسب للفلتر
      FC8010/02

    • التصميم

      اللون
      أسود داكن

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      525 x‏ 320‏ x‏ 315  mm
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      410 x‏ 281‏ x‏ 247  mm
      وزن المنتج
      4,5  kg

    • الاستدامة

      التغليف
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% من الورق المعاد تدويره

    • الأداء

      طاقة الإدخال (IEC)
      1600  W
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      37  l/s
      مستوى قوة الصوت
      82  dB
      المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
      33  kPa
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      1800  W
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      360  W
      الفولتية
      230 فولت-240 فولت
      التردد
      50-60 هرتز
      مقبس
      النوع G

    • تصفية

      سعة كيس الغبار
      1,5  l
      فلتر لمخرج الهواء
      فلتر Allergy H13
      فلتر المحرك
      فلتر قابل للغسل
      مستوى التنقية
      مستوى HEPA13**

    • مدى الاستفادة

      وصلات الأنبوب
      ActiveLock
      دائرة العمل نصف القطرية
      9  m
      مقبض الحمل
      الجهة الأمامية
      طول سلك الطاقة
      6  m
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      نوع العجلات
      بلاستيك

    Badge-D2C

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    الجوائز

    • مقارنة بـ PowerPro Compact FC8471/01
    • *تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.
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