DST7012/76
أداء بخار مضمون
أداء يدوم طويلاً بفضل ميزة تحرير الكلس بسرعة وقاعدة المكواة SteamGlide Plus مع مستوى محسّن لمقاومة الخدوش.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتيح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.
سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.
يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.
يحول نظام منع التقطير لدينا دون تسرّب المياه لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وللكيّ بثقة على أي درجة حرارة.
توفر قاعدة المكواة SteamGlide Plus أداء انزلاق ممتازًا على كل أنواع الأقمشة. مقاومة كبيرة للخدوش والتآكل، غير لاصقة، وسهلة التنظيف.
ميزة تحرير الكلس بسرعة لتنظيف المكواة بسهولة ولأداء بخار يدوم طويلاً.
توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، يتيح لك كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.
إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 50% عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
التصميم
ضمان
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
فعالية صديقة للبيئة
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