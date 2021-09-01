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3000 Series

مكواة بالبخار

DST3011/26
1 جائزة
  • بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد
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    3000 Series مكواة بالبخار

    DST3011/26
    1 جائزة

    بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد

    نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع المكواة البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة المكواة المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series مكواة بالبخار

    بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد

    نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع المكواة البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة المكواة المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. إكتشف كلّ المميزات

    بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد

    نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع المكواة البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة المكواة المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. إكتشف كلّ المميزات

    3000 Series مكواة بالبخار

    بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد

    نقدّم لك عملية كيّ سهلة جدًا مع المكواة البخارية من السلسلة 3000 التي نقدّمها، وذلك بفضل تعزيز البخار القوي للقضاء على التجاعيد الصعبة. تضمن قاعدة المكواة المصنوعة من السيراميك انزلاقًا سلسًا. أما خزان المياه سعة 300 مل فهو كبير بما يكفي لإنهاء كيّ كميات أصغر من الملابس من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      بخار قوي للقضاء على كل التجاعيد

      تعزيز بخار لغاية 140 غ

      • قوة 2100 واط
      • بخار مستمر يبلغ 30 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يصل إلى 140 غ
      • سيراميك
      تعزيز بخار لغاية 140 غرام لقوة إضافية

      تعزيز بخار لغاية 140 غرام لقوة إضافية

      يمنحك تعزيز البخار القوي تلك الطاقة الإضافية ليتغلغل بشكل أعمق في الأقمشة وليقضي على التجاعيد الصعبة بسهولة.

      بخار مستمر لغاية 30 غ/الدقيقة لأداء متّسق

      بخار مستمر لغاية 30 غ/الدقيقة لأداء متّسق

      إخراج بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بشكلٍ أسرع.

      2100 واط لإحماء سريع

      2100 واط لإحماء سريع

      توفر إحماء سريعًا وأداءً قويًا.

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      تتميّز قاعدة المكواة التي نقدّمها بأنها متينة ومصنوعة من السيراميك، فتنزلق بسهولة على كل الأقمشة القابلة للكيّ، وهي لا تلتصق على الأقمشة ومقاومة للخدوش ويسهل الحفاظ على نظافتها.

      نقدّم لك ميزة منع التقطير لتفادي تسرّب المياه إلى ملابسك

      نقدّم لك ميزة منع التقطير لتفادي تسرّب المياه إلى ملابسك

      يمنع نظام منع التقطير الذي نقدّمه تسرّب المياه، لتفادي البقع الناتجة من قطرات المياه، وذلك للكيّ بثقة تامة على أي درجة حرارة.

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      بخار عمودي للأقمشة المعلقة

      تسمح لك وظيفة البخار العمودي إعادة النضارة إلى ملابسك مباشرة على العلاّقة وإزالة التجاعيد من الأقمشة وهي معلّقة، مثل الستائر. ما من حاجة إلى لوح كيّ.

      يمكنك الوصول إلى الأماكن الصعبة بسهولة بفضل الرأس الدقيق بثلاث طرق

      يمكنك الوصول إلى الأماكن الصعبة بسهولة بفضل الرأس الدقيق بثلاث طرق

      يتميّز الرأس بدقته من خلال 3 طرق، فهو مزوّد بطرف مروّس وتجويف للأزرار وجزء أمامي بتصميم رفيع. ويساعدك الرأس الدقيق بثلاث طرق في كيّ أصعب المناطق، كالأزرار والطيّات.

      حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

      حاوية تنظيف الكلس مضمنة لأداء بخار يدوم طويلاً

      يمكن استخدام مياه الحنفية العادية مع هذه المكواة. تتوفر وظيفة إزالة الكلس المضمنة، لإزالة الكالسيوم المتراكم أو الترسبات الكلسية والحفاظ على أعلى مستوى من الأداء.

      كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة بفضل خزان المياه سعة 300 مل

      كيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة بفضل خزان المياه سعة 300 مل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        وضع توفير الطاقة
        نعم
        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300 ml
        منع التقطير
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.9 m
        قاعدة المكواة
        سيراميك
        بخار عمودي
        نعم
        الفولتية
        220-240 فولت
        رذاذ مياه
        نعم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حاوية تنظيف الكلس مضمنة
        نعم
        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        نعم

      • أداء قوي

        بخار مستمر
        30 غ/الدقيقة
        تعزيز البخار
        لغاية 140 غرام
        الطاقة
        2100 واط
        جاهز للاستخدام
        35 ثانية

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        32‏x‏13‏x‏16,2 cm
        وزن المكواة
        1.2 kg
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        12,1‏x‏14,3‏x‏29 cm
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        1.5 kg

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