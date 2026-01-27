DST1020/36
سرعة وراحة
تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة المكواة غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وضع توفير الطاقة لاستهلاك طاقة أقل لتوفير التكاليف والاستدامة.
سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.
حل لتنظيف الكلس لإطالة فترة استخدام المكواة
يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.
يضمن الطلاء الموجود على مقبض المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها في أثناء الكي.
يتيح لك خزان المياه سعة 250 مل كيّ المزيد من الملابس بوتيرة تعبئة أقل
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
تقضي السلسلة 1000 على 99,99% من البكتيريا ** من ملابسك في أقل من 10 ثوانٍ
قوة تصل إلى 1800 واط وتوفر إخراج بخار ثابتًا ومرتفعًا
بخار مستمر لغاية 20غ/الدقيقة وتعزيز بخار من 90 غ لإزالة التجاعيد بسرعة.
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
إزالة التجاعيد
انزلاق ناعم
المواصفات التقنية
ضمان
الطاقة
