    السلسلة 1000 مكواة بخارية

    DST1020/36

    سرعة وراحة

    تمكّنك السلسلة 1000 من الكيّ بسهولة وسرعة مع قاعدة المكواة غير اللاصقة وإعداد البخار المتغيّر لإزالة التجاعيد بفعالية عن كل الأقمشة. يسمح لك خزان المياه الكبير بكيّ المزيد من الملابس مع إعادة التعبئة بوتيرة أقل.

    السلسلة 1000 مكواة بخارية

    سرعة وراحة

    إعادة تعبئة المياه بوتيرة أقل*

    • قاعدة مكواة غير لاصقة
    • إعدادات بخار متعددة
    • تعزيز بخار يصل إلى 90 غ
    • تقضي على 99,99% من البكتيريا**
    • تنظيف الكلس
    وضع توفير الطاقة لاستهلاك طاقة أقل

    وضع توفير الطاقة لاستهلاك طاقة أقل

    وضع توفير الطاقة لاستهلاك طاقة أقل لتوفير التكاليف والاستدامة.

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    تحكّم سهل بدرجات الحرارة

    سيكون التحكم في درجة الحرارة المرتفعة وإعداد البخار المتغير سهلاً ودقيقًا. ستحصل دائمًا على درجة الحرارة ونسبة البخار المناسبَين للملابس.

    حل لتنظيف الكلس

    حل لتنظيف الكلس

    حل لتنظيف الكلس لإطالة فترة استخدام المكواة

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    تصل قاعدة المكواة ذات الرأس الرفيع إلى الأماكن الصعبة

    يسهّل رأس المكواة الرفيع الوصول إلى أكثر الأماكن صعوبة، مثل الأزرار عند كي التجاعيد وفي الزوايا.

    مقبض مريح مع طبقة لتسهيل الحمل

    مقبض مريح مع طبقة لتسهيل الحمل

    يضمن الطلاء الموجود على مقبض المكواة مسكة مريحة وصحية، لتتلاءم مع قبضة يدك بشكل جيد ولتفادي انزلاقها في أثناء الكي.

    يتطلب خزان المياه الكبير التعبئة بوتيرة أبطأ

    يتطلب خزان المياه الكبير التعبئة بوتيرة أبطأ

    يتيح لك خزان المياه سعة 250 مل كيّ المزيد من الملابس بوتيرة تعبئة أقل

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    تقضي على 99,99% من البكتيريا في 10 ثوانٍ

    تقضي على 99,99% من البكتيريا في 10 ثوانٍ

    تقضي السلسلة 1000 على 99,99% من البكتيريا ** من ملابسك في أقل من 10 ثوانٍ

    قوة تصل إلى 1800 واط

    قوة تصل إلى 1800 واط

    قوة تصل إلى 1800 واط وتوفر إخراج بخار ثابتًا ومرتفعًا

    بخار مستمر لغاية 20غ/الدقيقة وتعزيز بخار من 90 غ

    بخار مستمر لغاية 20غ/الدقيقة وتعزيز بخار من 90 غ

    بخار مستمر لغاية 20غ/الدقيقة وتعزيز بخار من 90 غ لإزالة التجاعيد بسرعة.

    المواصفات التقنية

    • سهولة الاستخدام

      سعة خزان الماء
      250 مل
      التحكم
      إعدادات بخار متغيرة
      وقت إحماء سريع
      أقل من 45 ثانية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      حل خالٍ من الكلس
      تنظيف ذاتي

    • إزالة التجاعيد

      بخار كثيف
      ما يصل إلى 90 غ
      بخار مستمر
      20 غ/الدقيقة

    • انزلاق ناعم

      قاعدة المكواة
      غير لاصقة
      رأس رفيع
      أخدود الأزرار

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      أبعاد المنتج
      26,0 × 11,1 × 13,6 سم
      الطاقة
      1800واط
      طول سلك الطاقة
      1,6 م
      وزن المنتج
      0,86 كجم

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الطاقة

      وضع التشغيل (وضع ECO)
      نعم

    • * مقارنة بـ Featherlight Plus من Philips
    • ** تم الاختبار في مختبر خرجي على قماش القطن لبكتيريا الإشريكية القولونية ووالعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء مع وقت بخار لمدة 10 ثوانٍ.
