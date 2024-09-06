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  • الطريقة الأسرع لتدفئة مساحتك الطريقة الأسرع لتدفئة مساحتك الطريقة الأسرع لتدفئة مساحتك
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    مدفأة سيراميكية مدمجة السلسلة 3000

    CX3120/01

    الطريقة الأسرع لتدفئة مساحتك

    استمتع بسرعات تسخين ملحوظة وأداء هادئ كالهمس في تصميم مدمج. يتميز بتسخين سريع خلال ثانيتين مع قوة قابلة للتعديل تصل إلى 2000 واط، وتقنية EcoAI لتوفير الطاقة والاتصال بالتطبيق وميزات سلامة متقدمة.

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    مدفأة سيراميكية مدمجة السلسلة 3000

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    الطريقة الأسرع لتدفئة مساحتك

    يوفر طاقة حتى 50% مقابل مدفآت مروحة عادية (1)

    • تسخين سريع خلال ثانيتين
    • هادئة كالهمس بمستوى 24 ديسيبل (A)
    • تعمل بالذكاء الاصطناعي من أجل توفير الطاقة
    • الاتصال بتطبيق Air+‎
    راحة فورية مع تسخين سريع خلال ثانيتين

    راحة فورية مع تسخين سريع خلال ثانيتين

    استمتع بتدفئة قوية وفورية في غضون ثانيتين بفضل قوة قابلة للتعديل تصل إلى 2000 واط. مثالية للغرف التي تصل مساحتها إلى 20 مترًا مربعًا.

    هادئة جدًا بمستويات ضوضاء أقل من الهمس

    هادئة جدًا بمستويات ضوضاء أقل من الهمس

    استمتع بتدفئة مريحة مع مستويات ضوضاء منخفضة تصل إلى 24 ديسيبل (A) - أهدأ من الهمس - بفضل محرك التيار المستمر منخفض الضوضاء (2). مثالية لليلة نوم مريحة، أو بيئة مكتبية مركزة، أو أجواء هادئة في غرفة المعيشة.

    توفر تقنية EcoAI طاقة حتى 50% مقابل مدفآت مروحة عادية (1)

    توفر تقنية EcoAI طاقة حتى 50% مقابل مدفآت مروحة عادية (1)

    أول نطاق تسخين كهربائي في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة أثناء تدفئة الغرفة. تعمل تقنية EcoAI لدينا على ضبط درجة حرارة الغرفة، وتحليل عادات الاستخدام، ومراقبة درجة الحرارة الخارجية لتحسين استهلاك الطاقة. ما عليك سوى تفعيل وضع Auto+‎ في تطبيق Air+‎ لاكتشاف مزيد من الميزات واستمتع بالراحة الشخصية مع توفير للطاقة يصل إلى 50% (1).

    تحكم بجهاز التدفئة في أي وقت وأي مكان باستخدام تطبيق Philips Air+.

    تحكم بجهاز التدفئة في أي وقت وأي مكان باستخدام تطبيق Philips Air+.

    قم بتوصيل جهاز التدفئة بتطبيق Air+ لمراقبة جودة الهواء الداخلي والخارجي، والتحكم في الجهاز عن بُعد، واستخدام الأوامر الصوتية عبر Google وAlexa. اختر وضع Auto+ في التطبيق للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتكيف مع روتينك مع تقليل الضوضاء واستهلاك الطاقة.

    5 ميزات سلامة متقدمة لراحة بالك

    5 ميزات سلامة متقدمة لراحة بالك

    تم تزويد السلسلة 3000 بـ 5 ميزات سلامة متقدمة: (1) الحماية من السقوط و(2) الحماية من السخونة الزائدة بزاوية 65 درجة، (3) قابس الأمان المعتمد من VDE‏ و(4) المواد المقاومة للاشتعال و(5) الإيقاف التلقائي الآمن بعد 16 ساعة من عدم النشاط. توفر درجة من الدفء يمكن الوثوق بها.

    خصص تجربتك مع 5 أوضاع باستخدامات متعددة

    خصص تجربتك مع 5 أوضاع باستخدامات متعددة

    حدد درجة الحرارة التلقائية المستهدفة من 1-37 درجة مئوية وخصص مستوى الدفء الذي يناسبك من خلال 3 أوضاع للطاقة - 900 واط، و1200 واط، و2000 واط (3). في الأيام الأكثر دفئًا، استمتع بنسيم لطيف مع وضع التهوية، ما يضيف طبقة إضافية من الراحة إلى بيئتك. لتحقيق أقصى كفاءة في استخدام الطاقة، فعّل وضع Auto+‎ الذي يستخدم تقنية EcoAI لتوفير الطاقة لتسخين غرفتك بكفاءة.

    زِد التغطية الحرارية بغرفتك إلى أقصى حد بتأرجح 45 درجة

    زِد التغطية الحرارية بغرفتك إلى أقصى حد بتأرجح 45 درجة

    يضمن التأرجح بزاوية 45 درجة توزيع الهواء الدافئ في كل أنحاء الغرفة. لا مزيد من المناطق الباردة، بل تجربة مريحة ومميزة.

    تصميم أنيق وصغير

    تصميم أنيق وصغير

    سلسلة 3000 تجمع بين التدفئة القوية والتصميم الأنيق والعصري لتناسب أي غرفة. ولها أبعاد مدمجة تبلغ 24.9 سم ارتفاعًا و19 سم عرضًا إضافة إلى مقبض من الجلد النباتي الفاخر لتناسب أي ركن توضع فيه بسلاسة.

    سهل الحمل مع مقبض مضمّن من الجلد

    سهل الحمل مع مقبض مضمّن من الجلد

    أينما كنت بحاجة إلى الدفء، فإن المدفأة التي نقدمها موجودة. وقد صُممت لتكون سهلة الحمل، فهي خفيفة الوزن، إذ لا يتجاوز وزنها 1.7 كجم، ومزودة بمقبض من الجلد النباتي الفاخر لتسهيل نقلها من غرفة إلى أخرى بسهولة. فانعم بالدفء أينما اخترت الاسترخاء أو العمل.

    تم الاختبار بدقة من أجل المتانة والجودة

    تم الاختبار بدقة من أجل المتانة والجودة

    عند اختيار Philips، ستختار علامة تجارية موثوق بها تتمتع بأكثر من 80 عامًا من الخبرة والابتكار في مجال العناية بالهواء. تخضع المدفآت العادية المزودة بمروحة لـ 122 اختبارًا للتأكد من أنها توفر لك راحة موثوقة وطويلة الأمد، اليوم وغدًا.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      جهاز التدفئة
      التقنية
      تقنية Eco AI
      اللون
      لون رمادي قاتم
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      الاتصال بالإنترنت
      نعم
      نطاق Wi-Fi
      2,4 جيجاهرتز
      التحكّم الصوتي
      نعم (Alexa وGoogle Voice)
      التوافق مع المنزل الذكي
      نعم (Alexa وGoogle Voice)

    • المواصفات التقنية

      طاقة قصوى
      2000 واط
      إعدادات الطاقة
      3 (900 واط، 1200 واط، 2000 واط)
      تحكم بدرجة الحرارة
      1-37 درجة مئوية
      طريقة عرض درجة الحرارة
      لا (في التطبيق فقط)
      وضع التهوية
      نعم
      نطاق التأرجح
      45 درجة
      مستوى الصوت الأدنى
      24 ديسيبل (A)
      مستوى الصوت الأقصى
      40 ديسيبل (A)

    • الأداء

      حجم الغرفة الموصى به
      20 م²

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      1,5 م
      أداة الجدولة
      نعم
      مؤقت
      1-12 ساعة
      واجهة
      لمس، LED

    • ميزة السلامة

      الحماية من السخونة الزائدة
      نعم
      نصائح حول الحماية
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      مؤخر للحريق
      نعم
      قابس معتمد
      CE، ‏UKCA، ‏IEC

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      249 مم
      وزن المنتج
      1,70 كجم
      عرض المنتج
      190 مم
      طول المنتج
      172 مم
      طول الحزمة
      222 مم
      عرض الحزمة
      240 مم
      ارتفاع الحزمة
      299 مم
      وزن الحزمة
      2,47 كجم

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <2 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50/60 هرتز

    • الصيانة

      الكفالة
      سنتان

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    • * (1) يمكن لهذا الجهاز المزود بنمط Auto Plus والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي توفير ما يصل إلى 50% من الكيلوواط بالساعة مقارنةً بالجهاز نفسه الذي يعمل بالتحكم اليدوي، وما يصل إلى 25% من الكيلوواط بالساعة مع التحكم في درجة الحرارة وحده. يختلف مستوى توفير الطاقة بناء على الطقس والموقع الجغرافي وتخطيط الغرفة وأنماط الاستخدام.
    • * (2) مستوى الصوت عند السرعة 1، بناءً على IEC 60704-2-2
    • * (3) قد تختلف درجة الحرارة المعروضة في التطبيق عن درجة حرارة الغرفة، فهي تعكس درجة الحرارة المحيطة بجهاز التدفئة.
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