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  • صينية تقطّر صينية تقطّر صينية تقطّر

    صينية تقطّر

    CP1138

    صينية تقطّر

    تجمع صَينية التقطير هذه المياه المتبقية من جهازك. تسهل إزالتها وتنظيفها. متوافقة مع PHILIPS3000 وPHILIPS 4000

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    صينية تقطّر

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    صينية تقطّر

    يرجى التحقق من مواصفات المنتج المتوافق

    • PHILIPS 4000
    • قابلة للفك لتنظيف سهل
    • لا يمكن استخدامها في الجلاية

    جدّد منتجك مع القطع الأصلية من Philips

    من وقتٍ إلى آخر، يحتاج منتجك إلى التجديد؛ إلا أن الأمر لم يكن يومًا بسهولة استخدام قطع الغيار من Philips لتجديد المنتج. بالإضافة إلى ذلك، نضمن لك الحصول على جودة Philips والاستبدال.

    المواصفات التقنية

    • قطعة الغيار

      يناسب أنواع المنتجات:
      • HD8847
      • HD8834
    Badge-D2C

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