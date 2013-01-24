صينية تقطّر
تجمع صَينية التقطير هذه المياه المتبقية من جهازك. تسهل إزالتها وتنظيفها. متوافقة مع PHILIPS3000 وPHILIPS 4000 إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صينية تقطّر
تجمع صَينية التقطير هذه المياه المتبقية من جهازك. تسهل إزالتها وتنظيفها. متوافقة مع PHILIPS3000 وPHILIPS 4000 إكتشف كلّ المميزات
صينية تقطّر
تجمع صَينية التقطير هذه المياه المتبقية من جهازك. تسهل إزالتها وتنظيفها. متوافقة مع PHILIPS3000 وPHILIPS 4000 إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صينية تقطّر
تجمع صَينية التقطير هذه المياه المتبقية من جهازك. تسهل إزالتها وتنظيفها. متوافقة مع PHILIPS3000 وPHILIPS 4000 إكتشف كلّ المميزات
من وقتٍ إلى آخر، يحتاج منتجك إلى التجديد؛ إلا أن الأمر لم يكن بسهولة استخدام قطع الغيار من Philips لتجديد المنتج. بالإضافة إلى ذلك، نضمن لك الحصول على جودة Philips.
جزء قابل للاستبدال