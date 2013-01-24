دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات
دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة الفولاذ القصوى للحصول على اللحية المثالية
تقدّم BT9000 Prestige من Philips دقة لا مثيل لها بفضل المشط المعدني المضمّن، لنتائج تشذيب متّسقة بغض النظر عن قوة الضغط. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز BT9000 Prestige بتقنية SteelPrecision الجديدة كليًا والتي تتألّف من مشط معدني مضمّن وأداة قص قوية. وبخلاف المشط البلاستيكي، لا ينحني هذا النظام بغض النظر عن قوة الضغط التي تتم ممارستها. بالتالي، تزوّدك BT9000 Prestige دائمًا بنتائج التشذيب الأدق والأكثر تساويًا على الإطلاق*.
بفضل أداة تتبع البشرة، تتّخذ أداة التشذيب دائمًا الزاوية الصحيحة مع بشرتك، لتزويدك بنتيجة دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز بغلاف مانع للاحتكاك لتوجيه أداة التشذيب بشكل سلس على وجهك.
تبقى الشفرات المعدنية بالكامل التي نقدّمها حادة طوال فترة استخدامها. فهي تتميّز بهندسة خاصة لتزويدك دائمًا بعملية قص دقيقة حتى على أسمك أنواع الشعر، من دون شدّه.
سرّح لحيتك مع دقة قصوى من خلال إمكانية اختيار طول الشعر بدقة تصل إلى 0,2 مم. استخدم عجلة التكبير/التصغير لتحديد إعداد من بين 30 إعداد طول مختلفًا، بدءًا من 0,4 مم وصولاً إلى 10 مم.
يتحقق مستشعر PowerAdapt من كثافة الشعر 125 مرة في الثانية ويعدّل المحرك تلقائيًا للحفاظ على قوة متّسقة. بالتالي، يمكنك الحصول على أداء تشذيب مستمر بغض النظر عن كثافة الشعر وطوله.
توفر بطارية الليثيوم أيون المتقدمة استخدامًا قويًا لمدة 120 دقيقة بعد الشحن لساعة واحدة. يمكنك أيضًا استخدام وظيفة الشحن السريع التي تمكّنك من إجراء عملية تشذيب كاملة بعد شحن لمدة 5 دقائق فقط.
تم تصميم BT9000 Prestige لتحمّل اختبار الوقت. يتميّز الهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ والعالي الجودة بتشطيبات يدوية، مع اهتمام عالٍ للتفاصيل، ما يمنحك تجربة متميّزة وتدوم طويلاً.
يظهر مؤشر مستوى البطارية إذا كانت أداة التشذيب مشحونة أو قيد الشحن أو تحتاج إلى توصيلها بمصدر الطاقة. كذلك، يظهر مستوى الشحن المتبقي من خلال 3 أشرطة بسيطة.
اضغط على الزر ببساطة ليظهر الرأس واغسله تحت الصنبور.
تم تصميم حقيبة السفر الفاخرة بحسب شكل أداة التشذيب، وذلك لحمايتها دائمًا أثناء الشفر.
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