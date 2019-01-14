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    Beardtrimmer series 5000 آلة تقصير اللحية

    BT5502/13

    طول متساوٍ من كل زاوية

    عملية التشذيب الدقيقة والمتساوية التي تريدها للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية القصيرة أو الطويلة. يقوم نظام Lift & Trim PRO المبتكر الذي نقدّمه برفع الشعر نحو الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج للاستمتاع بعملية تشذيب متساوية بتمريرة واحدة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 5000 آلة تقصير اللحية

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    طول متساوٍ من كل زاوية

    دقة أكبر بمرتين مع نظام Lift & Trim PRO

    • إعدادات طول بدقة تبلغ 0.2 مم
    • شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي
    • استخدام لغاية 90 دقيقة/شحن لساعة واحدة
    • نظام Lift & Trim PRO
    تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

    تشذيب متساوٍ والتقاط الشعر المسطح

    فعالية حتى على اللحية الخفيفة. يلتقط نظام Lift&Trim Pro كل الشعر المسطح ويرفعه باتجاه الشفرات لإتاحة عملية قص دقيقة، ويشكّل في الوقت نفسه أداة تشذيب مثالية للحية الطويلة.

    شفرات بتقنية الشحذ الذاتي من دون حاجة إلى الصيانة

    شفرات بتقنية الشحذ الذاتي من دون حاجة إلى الصيانة

    ملائمة حتى لأسمك أنواع الشعر، تضمن الشفرات المشحوذة بشكل مزدوج الحصول على حواف دقيقة وتشذيب ممتاز في كل مرة. ما من حاجة إلى الزيت أو الشفرات البديلة.

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    تتكيّف مع إعدادات الطول المختلفة

    يمكنك أن تقص الشعر بالطول الذي ترغب فيه بالضبط. ما عليك سوى تدوير القرص الدقيق إلى أحد إعدادات الطول الأربعين التي تتراوح ما بين 0,4 و10 مم مع زيادات بمقدار 0,2 مم.

    درجة دقة تلائم كل لحية

    درجة دقة تلائم كل لحية

    خصص روتين الحلاقة مع درجات تسريح دقيقة تلائم كل لحية. تتوفر درجات بمقدار 0,2 مم ما بين إعدادات الطول التي تتراوح ما بين 0,4 و2 مم لتسريح اللحية القصيرة، ودرجات بمقدار 0,5 مم ما بين إعدادات الطول التي تتراوح ما بين 2 و5 مم للحصول على مظهر اللحية المتساوية التي لم تتم حلاقتها لمدة ثلاثة أيام، ودرجات بمقدار 1 مم لإعدادات الطول التي تتخطى الـ 5 مم للحفاظ على مظهر اللحية الطويلة.

    استخدام لاسلكي لغاية 90 دقيقة

    استخدام لاسلكي لغاية 90 دقيقة

    لا تنشغل بتشابك الأسلاك في أداة تشذيب شعيرات الوجه، إذ يوفر لك الشحن لمدة ساعة واحدة العناية بالمظهر لاسلكيًا لغاية 90 دقيقة، أو يمكنك أن تبقي الأداة موصولة بالكهرباء لتشذيب متواصل. توفر لك وظيفة الشحن السريع لمدة 5 دقائق طاقة كافية لعملية تشذيب واحدة.

    تنظيف سهل لكن دقيق

    تنظيف سهل لكن دقيق

    تتميز أداة تشذيب اللحية بمقاومتها للمياه تمامًا بنسبة 100%، فما عليك سوى غسلها تحت الحنفية لتنظيف دقيق وسهل.

    تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

    تشير الأضواء إلى أن مستوى شحن البطارية منخفض أو أنها فارغة أو ممتلئة أو قيد الشحن

    تسمح لك مؤشرات مستوى البطارية في أداة التشذيب هذه بمعرفة عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون البطارية فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة. بهذه الطريقة، يمكنك شحن أداة التشذيب في الوقت المحدد وبالكامل، بحيث لا تنفد طاقة البطارية أثناء التشذيب.

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

    صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      المشط
      • مشط بنظام Lift & Trim
      • مشط للحية الطويلة
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للتخزين

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      نوع البطارية
      NiMH
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      لغاية 90 دقيقة

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      لا حاجة إلى زيوت
      نعم

    • نظام قص

      عنصر القص
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      مجموعة من إعدادات الطول
      0,4 إلى 20 مم
      عدد إعدادات الطول
      40
      الدقة (حجم التدرجات)
      من 0,2 مم

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      قابلة للغسل بالكامل
      شاشة العرض
      مؤشر مستوى البطارية
      عجلة التكبير والتصغير
      إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
      العملية
      للاستخدام السلكي واللاسلكي

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