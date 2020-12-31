العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز Series 9000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
- ملحق ذكي للجسم
- ملحق ذكي للوجه
- ملحق ذكي للمناطق الدقيقة
- تطبيق Lumea IPL
- حقيبة صغيرة فاخرة
BRI955/60
سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ
استمتعي بجلسة علاج مخصصة خالية من المتاعب مع الإصدار اللاسلكي من أسرع جهاز Lumea IPL. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية والتوجيه في تطبيق Lumea IPL لمنحك بشرة ناعمة تدوم طويلاً.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كل أسبوعين للبدء - يشكل ذلك نصف عدد العلاجات مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى. تليها علاجات المتابعة مرة واحدة في الشهر. وانتهينا. يستغرق علاج كلا الساقين 8.5 دقائق.
يتميز جهاز Lumea 9000 Series بخمسة إعدادات إضاءة قابلة للتعديل بسهولة. يقرأ مستشعر SmartSkin لون بشرتك ويساعدك في العثور على الإعداد الأكثر راحة لك. ملحقات ذكية تتكيف مع العلاج لكل منطقة من الجسم.
جهاز Lumea من Philips مصمم ليكون مريحًا وسهل الاستخدام. استخدم الجهاز بالسلك للعلاج السريع على مناطق الجسم الأكبر مثل الساقين أو استخدم وضع البطارية اللاسلكي لعلاج مناطق الجسم التي يصعب الوصول إليها بدقة.
تتناسب الملحقات المصممة خصيصًا بشكل مثالي مع منحنيات جسمك وتشغل البرامج الأكثر فعالية لكل منطقة من الجسم عند توصيلها. الوجه: تصميم مسطح ونافذة صغيرة مع مرشح للأشعة فوق البنفسجية. الجسم: تصميم منحني إلى الداخل مع نافذة كبيرة. المناطق الدقيقة: تصميم منحني للخارج للمناطق التي يصعب الوصول إليها.
طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.
يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.
تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من الفاتح إلى البني الداكن (I-V).
المواصفات الفنية. الملحقات
إعدادات قابلة للضبط والأمان
وضع الاستخدام
المواصفات الفنية
الخدمة
العناصر المضمنة
وقت الاستخدام
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.