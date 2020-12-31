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  • سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ

    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

    BRI955/60

    سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ

    استمتعي بجلسة علاج مخصصة خالية من المتاعب مع الإصدار اللاسلكي من أسرع جهاز Lumea IPL. تقنية SenseiQ مع الملحقات الذكية والتوجيه في تطبيق Lumea IPL لمنحك بشرة ناعمة تدوم طويلاً.

    إكتشف كلّ المميزات

    Lumea IPL 9000 Series جهاز إزالة الشعر بتقنية IPL

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    سهولة العمل من دون أسلاك، علاج مخصص مع SensiQ

    بفضل تقنية IPL الأسرع والأكثر فعالية التي نقدّمها

    • مع تقنية SenseIQ
    • المناطق الدقيقة، والجسم والوجه
    • مع مستشعر SmartSkin
    • استخدام سلكي ولاسلكي
    • 3 ملحقات ذكية
    علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

    علاج لمرتَين في الشهر فقط لنتائج سريعة

    كل أسبوعين للبدء - يشكل ذلك نصف عدد العلاجات مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى. تليها علاجات المتابعة مرة واحدة في الشهر. وانتهينا. يستغرق علاج كلا الساقين 8.5 دقائق.

    لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

    لطيفة ومريحة مع تقنية SenseIQ

    يتميز جهاز Lumea 9000 Series بخمسة إعدادات إضاءة قابلة للتعديل بسهولة. يقرأ مستشعر SmartSkin لون بشرتك ويساعدك في العثور على الإعداد الأكثر راحة لك. ملحقات ذكية تتكيف مع العلاج لكل منطقة من الجسم.

    لمزيد من الراحة: إمكانيّة الاستخدام السلكي أو اللاسلكي

    لمزيد من الراحة: إمكانيّة الاستخدام السلكي أو اللاسلكي

    جهاز Lumea من Philips مصمم ليكون مريحًا وسهل الاستخدام. استخدم الجهاز بالسلك للعلاج السريع على مناطق الجسم الأكبر مثل الساقين أو استخدم وضع البطارية اللاسلكي لعلاج مناطق الجسم التي يصعب الوصول إليها بدقة.

    حل كامل للوجه والجسم مع 3 ملحقات ذكية

    حل كامل للوجه والجسم مع 3 ملحقات ذكية

    تتناسب الملحقات المصممة خصيصًا بشكل مثالي مع منحنيات جسمك وتشغل البرامج الأكثر فعالية لكل منطقة من الجسم عند توصيلها. الوجه: تصميم مسطح ونافذة صغيرة مع مرشح للأشعة فوق البنفسجية. الجسم: تصميم منحني إلى الداخل مع نافذة كبيرة. المناطق الدقيقة: تصميم منحني للخارج للمناطق التي يصعب الوصول إليها.

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    تم تطوير المنتج بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية ليكون فعالاً وسهل الاستخدام

    طورت شركة Philips الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية جهاز Lumea بتقنية IPL بالتشاور مع أطباء الأمراض الجلدية، من أجل ضمان استخدام سهل وفعال في أمان منزلك. ويوفّر لك جهاز Lumea بتقنية IPL المستمد من التكنولوجيا المستخدمة في الصالونات الاحترافية علاجًا لطيفًا، حتى في المناطق الحساسة.

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    حسّني روتينك بفضل تطبيق Lumea IPL من Philips

    يساعدك تطبيق التوجيه المجاني الذي نقدّمه بوضع جدول لجلسات العلاج والالتزام به، ثم يوجّهك في كل جلسة خطوة بخطوة. تم تنزيله من قِبل أكثر من 2,1 مليون مستخدم.

    مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

    مناسب لمعظم ألوان البشرة والشعر

    تحتاج IPL إلى تباين بين لون الشعر ولون البشرة، بالتالي، فهي فعالة على الشعر الأشقر الداكن والبني والأسود وعلى البشرة التي يتراوح لونها من الفاتح إلى البني الداكن (I-V).

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية. الملحقات

      ملحق لعلاج الجسم
      • الشكل: متقوّس إلى الخارج
      • حجم النافذة: 4,1 سم²
      • علاج مخصص للجسم: الساقان والذراعان والمعدة
      ملحق لعلاج الوجه
      • الشكل: مسطّح
      • حجم النافذة: 2 سم2، فلتر إضافي
      • علاج مخصص للوجه: الشفة العلوية والذقن وخط الفك
      ملحقات للعلاج الدقيق
      • الشكل: متقوّس إلى الداخل، دقيق
      • حجم النافذة: 3 سم²
      • علاج مخصص لمنطقة البيكيني والإبطَين

    • إعدادات قابلة للضبط والأمان

      فلتر مضمّن للأشعة فوق البنفسجية
      لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية
      5 إعدادات لطاقة الضوء
      مع إمكانية التعديل وفقًا لنوع البشرة
      نظام أمان مضمّن
      يمنع الوميض غير المقصود
      مستشعر SmartSkin
      الإعداد الصحيح عند الطلب

    • وضع الاستخدام

      وضع التمرير والوميض
      للاستخدام السريع
      وضع الضغط والوميض
      لعلاج المناطق الصغيرة
      استخدام سلكي / لاسلكي
      استخدام سلكي ولاسلكي

    • المواصفات الفنية

      مصباح الأداء العالي
      تصميم يدوم طويلاً، 450000 ومضة، ما يعادل 39 سنة من عمر المصباح**

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان عالمي لمدة سنتَين وسنة إضافية عند تسجيل المنتج في غضون 90 يومًا

    • العناصر المضمنة

      تعليمات الاستخدام
      دليل المستخدم
      التخزين
      حقيبة صغيرة فاخرة
      محول
      19,5 فولت / 4000 مللي أمبير

    • وقت الاستخدام

      تحت الإبطين
      2,5 دقائق
      خط البيكيني
      دقيقتان
      مناطق الوجه
      1,5 دقائق
      أسفل الساقَين
      8,5 دقائق

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • جهاز Series 9000 لإزالة الشعر بتقنية IPL
    • ملحق ذكي للجسم
    • ملحق ذكي للوجه
    • ملحق ذكي للمناطق الدقيقة
    • تطبيق Lumea IPL
    • حقيبة صغيرة فاخرة
    Badge-D2C

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    • متوسط انخفاض نمو الشعر بعد 12 جلسة علاج: 77% على الساقَين، 64% على منطقة البيكيني، 64% على منطقة الإبطَين
    • *متوسط انخفاض نمو شعر على الساقَين: : 58% بعد 12 جلسة علاج
    • * * عند اتباع جدول العلاج، تم القياس على الساقَين، قد تختلف النتائج الفردية
    • * * * عند اتباع جدول العلاج
    • * * * * محتسبة للاستخدام على الجزء السفلي من الساقَين ومنطقة البيكيني وتحت الإبطَين والوجه. لا يتجاوز عمر المصباح ضمان Philips العالمي لمدة سنتَين.
    • * * * * * دراسة أُجريَت في هولندا والنمسا ضمّت 46 امرأة: النتائج بعد 3 جلسات علاج على الساقين، ومنطقة البيكيني، وتحت الإبطَين، وبعد جلستَي علاج على الوجه
    • * * * * * * استنادًا إلى الاستخدام اللاسلكي، وحجم النافذة والملحقات المقوَّسة
    • * * * * * * * تم إجراء الاختبار في العام 2020 في المملكة المتحدة على 190 شخصًا
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