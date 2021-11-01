BHS520
تسريح الشعر مع ضرر أقل بسبب الحرارة*
سرّحي شعرك مع تقنية ThermoShield للحصول على درجة حرارة متّسقة من جذور الشعر حتى أطرافه وضرر أقل بسبب الحرارة وشعر ذي مظهر صحي. عزّزي لمعان شعرك بفضل العناية الأيونية المضاعفة للحصول على تسريحات رائعة وخالية من التجعيدات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يساعد اللوحان الناعمان في انزلاق جهاز التمليس بسلاسة على الشعر لتتمكّني من تسريح شعرك بوقت أقل والاستمتاع بالنتيجة الرائعة نفسها لوقت أطول.
بدءًا من الشعر الناعم والمالس الأنيق وصولاً إلى التموّجات العفوية بدون مجهود أو التجعيدات اللافتة للنظر، بإمكانك تسريح شعرك كما يحلو لك. أي تسريحة ستختارين اليوم؟
يوفّر اللوحان الأطول اللذين يبلغ طولهما 105 مم تلامسًا أفضل مع الشعر لمساعدتك في الحصول على نتائج تمليس مثالية بطريقة أسهل وأسرع.
يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 30 ثانية.
يساعدك البساط الملائم القابل للف والمقاوم للحرارة في تسريح شعرك في أي مكان، كما يحفظ جهاز تمليس الشعر بطريقة آمنة في المنزل أو أثناء السفر.
تتيح لك تقنية ThermoShield تسريح شعرك مع ضرر أقل بسبب الحرارة. يقوم المستشعر بتعديل درجة الحرارة ليتم تسريح شعرك بالشكل المثالي والمتساوي الذي يستحقه من الجذور حتى الأطراف.
يعزز النظام الأيوني القوي هذا لمعان شعرك بفضل العناية الأيونية المضاعفة مع كل جلسة تسريح، إذ يؤدي شحن الشعر بملايين الأيونات السلبية لكل سنتيمتر مكعب إلى إزالة الكهرباء الساكنة وترطيب الشعر وتمليس بشرته لتستمتعي بشعر لامع وخالٍ من التجعيدات.
يأتي جهاز التمليس مزوّدًا بلوحَين من السيراميك مع زيت الأركان لتسرّحي شعرك بشكل سريع وبدون مجهود ولتستمعتي بحركة انزلاق ناعمة حريرية تمامًا مثل مظهر شعرك.
يتحرك لوحا السيراميك المتطوران لتعديل مستوى الضغط على الشعر، ما يضمن درجة حرارة ومستوى ضغط متساويَين على الشعر لأداء جيد في التسريح.
اختاري درجة الحرارة من نطاق درجات الحرارة الذي يبدأ من 120 درجة مئوية ويصل لغاية 230 درجة مئوية لضمان الحصول على نتائج تدوم طويلاً مع الحد من احتمال تلف الشعر في الوقت نفسه.
يوفّر لك المزيج الفريد ما بين قرص درجة الحرارة وشاشة عرض LED تحكّمًا تامًا بدرجة الحرارة.
صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.
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