BHD720/13
30% أسرع*. أخف وزنًا**. حماية قصوى للشعر.
يوفّر مجفف الشعر السلسلة 7000 من Philips نتائج احترافية بشكل أسرع. تساهم ملايين الأيونات في تكثيف لمعن الشعر، في حين تستشعر تقنية ThermoShield المتقدمة الحرارة لحماية الشعر من الحرارة الزائدة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يستشعر النظام ذو المستشعر المزدوج باستمرار درجة حرارة الغرفة ويضبط بشكل نشط درجة حرارة التجفيف 24000 مرة*** في كل جلسة ليحمي شعرك من الحرارة الزائدة. استمتع بدرجة حرارة أكثر اتّساقًا بنسبة 25%**** في أي بيئة.
تصنع الشفرات المبتكرة للمروحة والأداة التسخين المصممة بشكل خاص العجائب لتجفيف الشعر في غضون 4 دقائق فقط*****.
أضِف الرطوبة إلى شعرك لتستمتع بشعر ناعم وذي مظهر صحي. توفّر تقنية أيونات المياه رطوبة أكثر بـ 1000 مرة مقارنة بالاستخدام من دون مؤيّن.
حافظ على نعومة شعرك واستمتع بتسريحات متعددة. تحمي تقنية الأيونات المعدنية سطح شعرك من الضرر الذي يمكن تسببه الأشعة فوق البنفسجية******.
تعزز الأيونات لمعان شعرك لتسريحة لامعة وخالية من التجعّد. يولّد نظام الأيونات الفعال الذي أطلقناه ما يصل إلى 80 مليون أيون عند كل جلسة تجفيف.
أصبح وزن التصميم المريح لمجفف الشعر الآن أخف بنسبة 20%** لتتمكن من الحصول على تسريحة عصرية ومريحة في الوقت نفسه.
تمتع بالراحة طوال العام. يقوم وضع الحرارة والبرودة الذكي بتعيين درجة حرارة التجفيف الأفضل للموسم*******. يمكن لتجفيف الشعر بمجفف الشعر في وضع الحرارة والبرودة الحفاظ على اللمعان الطبيعي لشعرك.
تحكم في تسريحة شعرك مع الإعدادات الأربعة لدرجة الحرارة وإعدادَي سرعة المروحة على لوحة LED السهلة الاستخدام. استخدم زر النفحة الباردة للحصول على نفحة قوية من أجل تثبيت التسريحة، ويُعتبر ذلك وظيفة احترافية ضرورية بهدف تسريح الشعر مثل الخبراء.
يستهلك مجفف الشعر طاقة أقل بنسبة 22% ويوفّر في الوقت نفسه نتائج احترافية على مستوى التجفيف والتسريح********.
يعني كل من تدفق الهواء وضغط الهواء ونقل الحرارة المحسّن أن مجفف الشعر بقوة 1800 واط يتمتع بأداء أفضل حتى من مجفف الشعر القياسي بقوة 2300 واط.
وجّه الهواء الساخن إلى المكان المطلوب. يمكن توصيل فوهة التسريح الرفيعة مغناطيسيًا، فتثبُت في مكانها بشكل مثالي للقيام باللمسات النهائية وإكمال التفاصيل بشكل سريع.
قم بتسريح شعرك المجعّد من دون عناء مع ناشِر الهواء ذي التصميم الفريد الخاص بنا. استمتع بالاستخدام الخالي من الإجهاد مع الفوهة التي تُثبّت مغناطيسيًا الفعالة للغاية.
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