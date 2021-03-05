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  • تجفيف قوي على درجة حرارة أقل تجفيف قوي على درجة حرارة أقل تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    3000 مجفف شعر

    BHD360/23

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3000 مجفف شعر

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    مراجعة كل مجففات الشعر

    تجفيف قوي على درجة حرارة أقل

    مع ملحق ThermoProtect

    • 2100 واط
    • ملحق ThermoProtect
    • عناية أيونية متقدّمة
    • 6 إعدادات للحرارة والسرعة
    تجفيف فعال مع قوة 2100 واط

    تجفيف فعال مع قوة 2100 واط

    يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 2100 واط، وهو يقدّم دفق هواء قويًا، لنتائج رائعة كل يوم.

    ملحق ThermoProtect

    ملحق ThermoProtect

    يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة، للعناية اليومية بشعرك. فهو يقلل درجة الحرارة بمقدار 15 درجة مئوية مع تجفيف شعرك بسرعة في الوقت نفسه.

    عناية أيونية متقدّمة لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

    عناية أيونية متقدّمة لشعر لامع وخالٍ من التجعيدات

    يولّد النظام الأيوني القوي هذا ما يصل إلى 20 مليون أيون* في كل جلسة تجفيف، لتعزيز لمعان شعرك. استمتعي بشعر لامع وخالٍ من التجعيدات.

    تحكّم دقيق مع 6 إعدادات للحرارة والسرعة

    تحكّم دقيق مع 6 إعدادات للحرارة والسرعة

    اختاري مزيج إعدادات الحرارة والسرعة الذي يناسب شعر على وتسريحتك على أفضل وجه. احصلي على ستة إعدادات مختلفة للتحكّم بشعرك بدقة بهدف ابتكار تسريحة خاصة بك.

    إعداد الهواء البارد لإنهاء تسريحتك

    إعداد الهواء البارد لإنهاء تسريحتك

    يوفّر إعداد الهواء البارد دفقًا من الهواء البارد لإنهاء تسريحتك وتثبيتها.

    فوهة رفيعة لوضع اللمسات الأخيرة وللتسريح بدقة

    فوهة رفيعة لوضع اللمسات الأخيرة وللتسريح بدقة

    تقوم الفوهة الرفيعة بتركيز الهواء بدقة، لوضع اللمسات الأخيرة والسريعة ولإتقان التفاصيل الصغيرة في تسريحتك.

    لمنح شعرك كثافة وسماكة ولزيادة التجعيد والتسريحات المتموجة

    لمنح شعرك كثافة وسماكة ولزيادة التجعيد والتسريحات المتموجة

    يقوم ناشِر الهواء المعزز للكثافة بنشر تدفق الهواء عبر الشعر، لتعزيز الكثافة وتخفيف التجعيدات أثناء التجفيف. للحصول على أفضل النتائج، امسكي ناشِر الهواء بالقرب من منطقة فروة الرأس والجذور. ستقوم أسنان ناشِر الهواء الرفيعة وغير المالسة بتعزيز الكثافة وزيادة السماكة والتموجات والمساعدة في تحديد شكل التموجات.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فوهة
      14 مم
      ملحق ThermoProtect
      نعم
      ناشر هواء
      نعم

    • المواصفات الفنية

      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      القدرة الكهربائية بالواط
      2100  واط
      فولتية
      220-240 فولت
      المحرّك
      تيار مستمر

    • الميزات

      حلقة تعليق للتخزين
      نعم
      إعدادات الحرارة/السرعة
      6
      إعدادات
      إعداد الهواء البارد

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • تقنيات العناية

      ThermoProtect
      نعم
      عناية أيونية
      نعم

    Badge-D2C

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