BHD302/13
تجفيف قوي على درجة حرارة أقل
يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة للعناية اليومية بشعرك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز مجفف الشعر هذا بقوة 1600 واط، وهو يقدّم أعلى مستوى من دفق الهواء، لنتائج رائعة كل يوم.
يقوم ملحق ThermoProtect المصمم خصيصًا بمزج الهواء الساخن والبارد بقوة، للعناية اليومية بشعرك. فهو يقلل درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية مع تجفيف شعرك بسرعة في الوقت نفسه.
يقدّم مجفف الشعر 3 مزيجًا من 3 إعدادات حرارة/سرعة محددة مسبقًا، للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.
يوفّر إعداد الهواء البارد دفقًا من الهواء البارد لإنهاء تسريحتك وتثبيتها.
تقوم الفوهة الرفيعة بتركيز الهواء بدقة، لوضع اللمسات الأخيرة والسريعة ولإتقان التفاصيل الصغيرة في تسريحتك.
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تقنيات العناية
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