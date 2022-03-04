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  • تسريحات متعددة لشعر ناعم ولامع تسريحات متعددة لشعر ناعم ولامع تسريحات متعددة لشعر ناعم ولامع

    7000 Series Airstyler

    BHA710/13

    تسريحات متعددة لشعر ناعم ولامع

    استخدمي فرشاة Dynamic Volumebrush من Philips للحصول على تسريحات مختلفة مع الحفاظ على نعومة شعرك ولمعانه. فتعمد الشعيرات الدوارة بحجم 50 مم إلى تعزيز الكثافة والحركة، بينما تسمح لك الفرشاة القابلة للنزع بالحصول على تموجات محددة بدون تشابك.

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    7000 Series Airstyler

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    تسريحات متعددة لشعر ناعم ولامع

    فرشاة Volumebrush الدوارة من Philips مع ملحقَين

    • فرشاة Volumebrush دوارة
    • العناية الأيونية وطلاء تورمالين
    • ملحقان
    فرشاة بحجم 50 مم لنتائج أكثر نعومة ولمعانًا

    فرشاة بحجم 50 مم لنتائج أكثر نعومة ولمعانًا

    تتحرك شعيرات ThermoBrush عبر الشعر بسلاسة أكبر، فتحدّ من السكون وتزين اللمعان وتمنع التشابك.

    ترطيب أيوني لمنع التجعّد والاستمتاع بلمعان متميز

    ترطيب أيوني لمنع التجعّد والاستمتاع بلمعان متميز

    يسمح الترطيب الأيوني بالتجفيف من دون تطاير الشعر بفعل الشحنات الكهربائية. يتم إطلاق الأيونات المشحونة السالبة، مما يؤدي إلى التقليل من التجعّد وتمليس الشعر المتطاير وزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر صحي وخالٍ من التجعد ويتألق لمعانًا.

    قوة 1000 واط للحصول على نتائج مذهلة

    قوة 1000 واط للحصول على نتائج مذهلة

    يعمل مسرّح الشعر هذا بقوة 1000 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة على الشعر للحصول على شعر جذاب كل يوم.

    طلاء السيراميك والتورمالين لمزيد من اللمعان على شعرك

    طلاء السيراميك والتورمالين لمزيد من اللمعان على شعرك

    يأتي مسرّح الشعر مزوّدًا بطبقة من التورمالين والسيراميك في لحماية شعرك وإعادة تنشيطه أثناء التسريح. تعمد هذه الطبقة إلى توصيل الحرارة بطريقة فعالة من دون تركيز السخونة في أماكن معيّنة وإلى إضفاء لمعان مع كل تمريرة.

    فرشاة مستديرة بحجم 50 مم لإضفاء كثافة وحركة

    فرشاة مستديرة بحجم 50 مم لإضفاء كثافة وحركة

    تُعد الفرشاة المستديرة بحجم 50 مم الطريقة المثالية لإضافة الكثافة والقوام وللمعان إلى الشعر. تُستخدم الفرشاة على شعر شبه جاف للحصول على تجفيف مشابه للتجفيف في صالونات التجميل في راحة منزلك.

    فرشاة قابلة للسحب عرض 30 مم لتسريح خالٍ من التشابك

    فرشاة قابلة للسحب عرض 30 مم لتسريح خالٍ من التشابك

    تُستخدم الفرشاة بحجم 30 مم للحصول على تموجات محددة مع الحفاظ على نعومة الشعر ولمعانه. وتسهّل الشعيرات القابلة للنزع عملية تسريح الشعر بدون تشابك.

    إعداد Care+‎ لحماية شعرك في أثناء التجفيف والتسريح

    إعداد Care+‎ لحماية شعرك في أثناء التجفيف والتسريح

    يضمن إعداد "Care+‎" توفير درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر وحمايته من الحرارة الزائدة. يعمد هذا الإعداد إلى تجفيف شعرك بسرعة بواسطة تدفق الهواء القوي نفسه ولكن بدرجة حرارة ثابتة للعناية بالشعر.

    إمكانية تدوير الفراشي في الاتجاهَين

    إمكانية تدوير الفراشي في الاتجاهَين

    يمكن تدوير الفرشاة في كلا الاتجاهين مما يسهّل حملها والحصول على أنواع مختلفة من التسريحات.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      فرشاة ذات شعيرات قابلة للنزع
      30 مم
      فرشاة ذات شعيرات طبيعية مختلطة
      50 مم
      غطاء الفرشاة
      للفرشاة المستديرة بحجم 50 مم

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      220-240  فولت
      طول سلك الطاقة
      1.8  أمتار
      اللون/اللون الخارجي
      أبيض حريري مع محاري معدني
      القدرة الكهربائية بالواط
      1000  واط

    • الميزات

      حلقة التعليق
      نعم
      سلك دوّار
      نعم
      تنعيم أيوني
      نعم
      إعداد الدوران
      إعدادان لسرعة الدوران
      إعدادات
      • إعدادات الحرارة: 3
      • إعدادات السرعة: 2
      طلاء من السيراميك والتورمالين
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

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