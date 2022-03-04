BHA710/13
تسريحات متعددة لشعر ناعم ولامع
استخدمي فرشاة Dynamic Volumebrush من Philips للحصول على تسريحات مختلفة مع الحفاظ على نعومة شعرك ولمعانه. فتعمد الشعيرات الدوارة بحجم 50 مم إلى تعزيز الكثافة والحركة، بينما تسمح لك الفرشاة القابلة للنزع بالحصول على تموجات محددة بدون تشابك.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتحرك شعيرات ThermoBrush عبر الشعر بسلاسة أكبر، فتحدّ من السكون وتزين اللمعان وتمنع التشابك.
يسمح الترطيب الأيوني بالتجفيف من دون تطاير الشعر بفعل الشحنات الكهربائية. يتم إطلاق الأيونات المشحونة السالبة، مما يؤدي إلى التقليل من التجعّد وتمليس الشعر المتطاير وزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر صحي وخالٍ من التجعد ويتألق لمعانًا.
يعمل مسرّح الشعر هذا بقوة 1000 واط ويوفر مستوى مثاليًا لتدفق الهواء وقوة تجفيف لطيفة على الشعر للحصول على شعر جذاب كل يوم.
يأتي مسرّح الشعر مزوّدًا بطبقة من التورمالين والسيراميك في لحماية شعرك وإعادة تنشيطه أثناء التسريح. تعمد هذه الطبقة إلى توصيل الحرارة بطريقة فعالة من دون تركيز السخونة في أماكن معيّنة وإلى إضفاء لمعان مع كل تمريرة.
تُعد الفرشاة المستديرة بحجم 50 مم الطريقة المثالية لإضافة الكثافة والقوام وللمعان إلى الشعر. تُستخدم الفرشاة على شعر شبه جاف للحصول على تجفيف مشابه للتجفيف في صالونات التجميل في راحة منزلك.
تُستخدم الفرشاة بحجم 30 مم للحصول على تموجات محددة مع الحفاظ على نعومة الشعر ولمعانه. وتسهّل الشعيرات القابلة للنزع عملية تسريح الشعر بدون تشابك.
يضمن إعداد "Care+" توفير درجة الحرارة المثالية لتجفيف الشعر وحمايته من الحرارة الزائدة. يعمد هذا الإعداد إلى تجفيف شعرك بسرعة بواسطة تدفق الهواء القوي نفسه ولكن بدرجة حرارة ثابتة للعناية بالشعر.
يمكن تدوير الفرشاة في كلا الاتجاهين مما يسهّل حملها والحصول على أنواع مختلفة من التسريحات.
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