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  • حلاقة متكاملة ومرنة للجسم والمناطق الحساسة حلاقة متكاملة ومرنة للجسم والمناطق الحساسة حلاقة متكاملة ومرنة للجسم والمناطق الحساسة

    Body Groomer 7000 Series رأس 2D مرن ونظام حلاقة وتشذيب مزدوج

    BG7470/15

    حلاقة متكاملة ومرنة للجسم والمناطق الحساسة

    يتيح لك النظام المزدوج الرأس الفريد التبديل بسهولة بين الحلاقة والتشذيب من دون التأثير على راحة البشرة. وبفضل تقنية رأس 2D المرن، تتكيف آلة الحلاقة مع منحنيات جسمك وتلتقط أصعب الشعيرات.

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    Body Groomer 7000 Series رأس 2D مرن ونظام حلاقة وتشذيب مزدوج

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    مراجعة كل آلات التشذيب والحلاقة

    حلاقة متكاملة ومرنة للجسم والمناطق الحساسة

    لتشذيب دقيق وآمن للبشرة في كل أنحاء الجسم

    • نظام حلاقة بحماية ثلاثية
    • رأس 2D مرن
    • شفرات أداة تشذيب ناعمة على البشرة
    • نتائج دقيقة على البشرة
    • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
    نظام مزدوج الرأس لحلاقة دقيقة أو تشذيب أنيق.

    نظام مزدوج الرأس لحلاقة دقيقة أو تشذيب أنيق.

    يمنحك النظام المبتكر مزدوج الرأس حلاقة ناعمة ودقيقة تترك بشرتك ناعمة ومنتعشة، أو مظهرًا مشذبًا بدقة يتناسب تمامًا مع أسلوبك الفريد. تتميز أداة التشذيب هذه بالمرونة التي تحتاج إليها.

    تقنية قص حاصلة على براءة اختراع لتكون لطيفة على البشرة

    تقنية قص حاصلة على براءة اختراع لتكون لطيفة على البشرة

    يتميز نظام الحلاقة بحماية ثلاثية برؤوس لؤلؤية لراحة فائقة للبشرة، وفتحات ماسية الشكل لتقشير البشرة بسهولة، فيما يقلل الواقي من تهيج الجلد بشكل ملحوظ.

    يتكيف رأس الحلاقة مع منحنيات جسمك.

    يتكيف رأس الحلاقة مع منحنيات جسمك.

    بفضل تقنية تتبُّع الانحناءات، يتكيف الرأس 2D المرن مع المنحنيات الموجودة في أجزاء جسمك، ما يُمكِّنك من التقاط حتى أصعب الشعيرات.

    تشذيب فعَّال ومريح في كل مرة

    تشذيب فعَّال ومريح في كل مرة

    تتميز تقنية الشفرات المصممة بشكل فريد برؤوس مستديرة، وقد ابتُكرَت تحديدًا لتكون لطيفة على البشرة، ما يوفر تجربة تشذيب أكثر راحة.

    حلاقة ناعمة ودقيقة حتى 0,2 مم

    حلاقة ناعمة ودقيقة حتى 0,2 مم

    مع حلاقة حتى 0,2 مم، تمنحك تقنية القص الخاصة بنا تجربة حلاقة دقيقة تحتاجها. تتميز برقاقة حلاقة ماسية الشكل تعمل بسلاسة لضمان لمسة نهائية ناعمة ومتساوية، ما يمنح بشرتك شعورًا بالنعومة والانتعاش.

    نظام Optilight مدمج لإرشاد محسَّن

    نظام Optilight مدمج لإرشاد محسَّن

    يُوفِّر نظام Optilight المدمج إرشادًا قيِّمًا، يساعدك على استهداف كل شعرة وإزالتها، حتى الشعيرات العنيدة في المناطق التي يصعب رؤيتها أو في ظروف الإضاءة الضعيفة. فالرؤية الأفضل تمنحك حلاقة دقيقة وشاملة لتجربة عناية مُحسَّنة.

    شكِّل أسلوبك بتشذيب دقيق ومتساوٍ.

    شكِّل أسلوبك بتشذيب دقيق ومتساوٍ.

    يوفر مشط التحديد الدقيق إعدادات طول بفارق 0,5 مم، من 1 إلى 3 مم، ما يساعدك في الحصول على المظهر المثالي من خلال تشذيب متساوٍ بالطول الذي ترغب فيه.

    ابتكِر مظهرك بأطوال مختلفة.

    ابتكِر مظهرك بأطوال مختلفة.

    يوفر المشط القابل للتعديل إعدادات طول من 3 إلى 7 مم، ما يمنحك التحكم في تشكيل مظهرك بالطول المثالي الذي ترغب فيه.

    مشط مصمم تحديدًا لتشذيب لطيف في المناطق الحساسة

    مشط مصمم تحديدًا لتشذيب لطيف في المناطق الحساسة

    صُمِّم مشط المناطق الحساسة بشكل فريد لحماية بشرة المناطق الحساسة من ملامسة الشفرة في أثناء التشذيب، ما يمنحك عناية إضافية ولطفًا أكبر.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    بفضل إمكانية استخدامها أثناء الاستحمام 100%، يمكنك استخدام أداة تشذيب الجسم سواء أكانت رطبة أو جافة لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. كما أنها سهلة التنظيف.

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 120 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق*، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.

    كل احتياجات الحلاقة في مكان واحد

    كل احتياجات الحلاقة في مكان واحد

    احتفظ بكل ملحقاتك في حقيبة السفر المزودة بسحّاب لسهولة التنظيم في أثناء التنقُّل والسفر.

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملاءمة
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      السفر والتخزين
      • حقيبة من القماش الناعم مزودة بسحاب
      • قِفل للسفر

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      120 دقائق
      جاري الشحن
      • ساعة واحدة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      نوع البطارية
      ليثيوم
      حالة البطارية
      مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      الاستخدام
      استخدام لاسلكي

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح
      اللمسات النهائية
      أسود داكن

    • الخدمة

      الضمان
      لغاية 5 سنوات**

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      ما من حاجة إلى زيت للشفرات
      إمكانية الوصول للمناطق الصعبة
      نظام Optilight
      المقاومة للمياه
      رطب وجاف

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      الجسم
      الحل
      تقصير الشعر والحلاقة

    • أدوات التصفيف

      شفرة تشذيب
      شفرات ناعمة على البشرة

    • أدوات التصفيف

      نظام الحلاقة
      • نظام حلاقة بحماية ثلاثية
      • رأس 2D مرن

    • الأمشاط

      واقي التحديد الدقيق
      طول قص من 1-3 مم مع تحكم دقيق حتى 0,5 مم
      قابلة للتعديل
      3-7 مم
      المناطق الحساسة
      1 مم

    Badge-D2C

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