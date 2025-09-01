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  • لطيف على البشرة، للعناية بالجسم بالكامل لطيف على البشرة، للعناية بالجسم بالكامل لطيف على البشرة، للعناية بالجسم بالكامل

    Body Groomer 5000 Series مع نظام حلاقة بحماية ثلاثية

    BG5480/15

    لطيف على البشرة، للعناية بالجسم بالكامل

    للاستمتاع بحلاقة دقيقة وناعمة في كل أنحاء الجسم، بما في ذلك المناطق الحساسة، من دون المساس براحة البشرة. تتوفر ثلاثة إعدادات طول لتشذيب متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى ملحق خلفي قابل للطي يُسهّل الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    إكتشف كلّ المميزات

    Body Groomer 5000 Series مع نظام حلاقة بحماية ثلاثية

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    لطيف على البشرة، للعناية بالجسم بالكامل

    لنتائج نظيفة ولطيفة على البشرة في كل أنحاء الجسم

    • نظام حلاقة بحماية ثلاثية
    • نتائج دقيقة على البشرة
    • ملحق للظهر قابل للطي
    • أمشاط تشذب في أي اتجاه
    • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%
    تقنية قص حاصلة على براءة اختراع لتكون لطيفة على البشرة

    تقنية قص حاصلة على براءة اختراع لتكون لطيفة على البشرة

    يتميز نظام الحلاقة بحماية ثلاثية برؤوس لؤلؤية لراحة فائقة للبشرة، وفتحات ماسية الشكل لتقشير البشرة بسهولة، فيما يقلل الواقي من تهيج الجلد بشكل ملحوظ.

    حلاقة ناعمة ودقيقة حتى 0,2 مم

    حلاقة ناعمة ودقيقة حتى 0,2 مم

    مع حلاقة حتى 0,2 مم، تمنحك تقنية القص الخاصة بنا تجربة حلاقة دقيقة تحتاجها. تتميز برقاقة حلاقة ماسية الشكل تعمل بسلاسة لضمان لمسة نهائية ناعمة ومتساوية، ما يمنح بشرتك شعورًا بالنعومة والانتعاش.

    لوصول أفضل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

    لوصول أفضل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

    يوفر ملحق الظهر القابل للطي بتصميمه الجديد تجربة مريحة ومُحسّنة، ويعزز كذلك بشكل ملحوظ إمكانية الوصول إلى كل أنحاء الجسم. يأتي المقبض بإعدادات مُتنوعة لتوفير حلاقة مريحة من كل الجوانب.

    أمشاط قابلة للتثبيت لتشذيب الشعر في أي اتجاه.

    أمشاط قابلة للتثبيت لتشذيب الشعر في أي اتجاه.

    توفر أمشاط ثنائية الاتجاه أطوال قابلة للتخصيص من 2 أو 3 أو 5 مم لتناسب ذوقك، وتشذب في أي اتجاه لضمان حلاقة سلسة وفعالة في كل أنحاء الجسم، حتى في المناطق الحساسة.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    مقاومة للماء بنسبة 100% لتصفيف شعر مريح، سواءً أكانت جافة أم مبللة.

    بفضل إمكانية استخدامها أثناء الاستحمام 100%، يمكنك استخدام أداة تشذيب الجسم سواء أكانت رطبة أو جافة لتجربة مريحة وسهلة في كل مرة. كما أنها سهلة التنظيف.

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    أداء قوي ومستمر من البداية وحتى النهاية

    توفر بطارية الليثيوم المتينة لدينا ما يصل إلى 100 دقيقة من التشغيل مع خيار الشحن السريع في غضون 5 دقائق*، لتجربة تشذيب قوية ومتواصلة.

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    كن على اطلاع دائم بكل عملية حلاقة وتشذيب

    يُبقيك مؤشر مستوى البطارية على اطلاع دائم بحالة بطاريتك، سواء أكانت منخفضة أم فارغة أم مشحونة بالكامل أم لا تزال قيد الشحن، ما يضمن لك الاستعداد الدائم لجلسة التشذيب التالية.

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    لمزيد من التحكم والراحة أثناء التشذيب

    يجعل مقبضنا المريح الجهاز سهل الحمل والاستخدام، ما يوفر لك الراحة والتحكم اللازمين لإطلالة مثالية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملاءمة
      • فرشاة التنظيف
      • كبل USB-A (المحول غير مضمّن)
      • ملحق للظهر قابل للطي
      السفر والتخزين
      حقيبة من القماش الناعم

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      100 دقيقة
      نوع البطارية
      ليثيوم
      جاري الشحن
      • ساعة واحدة
      • شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      حالة البطارية
      مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      الاستخدام
      استخدام لاسلكي

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مريح
      اللمسات النهائية
      أسود داكن

    • الخدمة

      الضمان
      لغاية 5 سنوات**

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة
      ما من حاجة إلى زيت للشفرات
      المقاومة للمياه
      رطب وجاف

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      الجسم
      الحل
      تقصير الشعر والحلاقة

    • أدوات التصفيف

      نظام الحلاقة
      نظام حلاقة بحماية ثلاثية

    • الأمشاط

      الجسم
      • 2 مم
      • 3 مم
      • 5 مم

    Badge-D2C

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    • *عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء
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