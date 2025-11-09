أمشاط قابلة للتثبيت لتشذيب الشعر في أي اتجاه.

توفر أمشاط ثنائية الاتجاه أطوال قابلة للتخصيص من 2 أو 3 أو 5 مم لتناسب ذوقك، وتشذب في أي اتجاه لضمان حلاقة سلسة وفعالة في كل أنحاء الجسم، حتى في المناطق الحساسة.