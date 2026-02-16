Baristina مقبض فلتر القهوة
مقبض فلتر القهوة Baristina الفريد
تستخدم Baristina مقبض فلتر قهوة فريداً - ما عليك سوى تمرير المقبض لتبدأ آلة القهوة بالعمل تلقائيًا. اختر اللون الذي تحبه - أو أحد خياري الخشب - واجعل Baristina على ذوقك.
Baristina مقبض فلتر القهوة
مقبض فلتر القهوة Baristina الفريد اختر أسلوبك
خصص جهاز Baristina الخاص بك مع مجموعة متنوعة من المقابـض الملونة أو الخشبية.
توقّف، أخرج القرص، وأسقِط بقايا البنّ.
انتهيت؟ اضغط على الزر ليخرج القرص وتتخلص من بقايا البُنّ بسهولة. بدون نقر ولا فوضى.
مرر للبدء
نظامنا الفريد يعني أن مقبض فلتر القهوة يضبط تحضير قهوتك.
بلد المنشأ
صُنع في
رومانيا تم التصميم في
هولندا
المواصفات التقنية
وزن المنتج
0,175 كجم أبعاد المنتج
65 مم (العرض)، 75 مم (الارتفاع)، 175 مم (العمق)
المواصفات العامّة
قطع قابلة للغسل في الجلاية
لا شيء
الخدمة
ضمان لمدة سنتين
نعم
الاستدامة
مواد التغليف
أكثر من 95% معاد تدويرها و100% قابلة لإعادة التدوير
