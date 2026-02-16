مصطلحات البحث

    Baristina مقبض فلتر القهوة

    BAR310/70

    مقبض فلتر القهوة Baristina الفريد

    تستخدم Baristina مقبض فلتر قهوة فريداً - ما عليك سوى تمرير المقبض لتبدأ آلة القهوة بالعمل تلقائيًا. اختر اللون الذي تحبه - أو أحد خياري الخشب - واجعل Baristina على ذوقك.

    إكتشف كلّ المميزات

    Baristina مقبض فلتر القهوة

    مقبض فلتر القهوة Baristina الفريد

    • خشب الجوز
    اختر أسلوبك

    اختر أسلوبك

    خصص جهاز Baristina الخاص بك مع مجموعة متنوعة من المقابـض الملونة أو الخشبية.

    توقّف، أخرج القرص، وأسقِط بقايا البنّ.

    توقّف، أخرج القرص، وأسقِط بقايا البنّ.

    انتهيت؟ اضغط على الزر ليخرج القرص وتتخلص من بقايا البُنّ بسهولة. بدون نقر ولا فوضى.

    مرر للبدء

    مرر للبدء

    نظامنا الفريد يعني أن مقبض فلتر القهوة يضبط تحضير قهوتك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      رومانيا
      تم التصميم في
      هولندا

    • المواصفات التقنية

      وزن المنتج
      0,175 كجم
      أبعاد المنتج
      65 مم (العرض)، 75 مم (الارتفاع)، 175 مم (العمق)

    • المواصفات العامّة

      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      لا شيء

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      مواد التغليف
      أكثر من 95% معاد تدويرها و100% قابلة لإعادة التدوير

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

