AT890
حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
استمتع الآن بحلاقة منعشة بدون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك، وذلك بفضل هذه الآلة للحلاقة الرطبة والجافة. ويضمن لك غلاف Aquatec حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. استخدم الآلة مع جل أو رغوة حلاقة أثناء الحلاقة الرطبة لتوفير راحة أكبر للبشرة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يجعل غلاف Aquatec آلة الحلاقة مقاومة للماء 100%. استمتع باستخدامها في الحمام مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة المفضلة لديك لحماية قصوى لبشرتك. يمكنك أيضًا استخدامها للحلاقة الجافة بحسب راحتك. وعند الانتهاء، ما عليك سوى فتح الرؤوس وغسلها تحت الحنفية لتنظيف آلة الحلاقة بسهولة.
تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة على حد سواء بشكل مريح. 1. فتحات لقص الشعر الطويل. 2. ثقوب لقص الشعيرات القصيرة.
نقدّم إليك بطارية ليثيوم أيون قوية تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة، للحلاقة مرات أكثر بعد كل عملية شحن. فاشحن آلة الحلاقة لمدة ساعة واحدة وستحصل على وقت حلاقة يزيد عن 50 دقيقة، أي ما يعادل 17 عملية حلاقة. واشحنها لمدة 3 دقائق لتحصل على طاقة كافية لعملية حلاقة واحدة.
مع نظام QuickRinse لتنظيفها تحت مياه الحنفية واستخدامها أثناء الاستحمام.
تتكيف رؤوس الحماية المستديرة المخففة للاحتكاك مع منحنيات الوجه للحد من تلف البشرة.
ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.
أكمل مظهرك الأنيق باستخدام رأس التشذيب المنبثق. فهو مثالي للحفاظ على الشاربين وتشذيب السوالف.
يوفر الشحن السريع لمدة 3 دقائق طاقة كافية لعملية حلاقة واحدة بحيث تتمتع بالوقت الكافي حتى لو كانت البطارية فارغة.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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