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آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

AT890
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  • حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
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    آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    AT890
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    استمتع الآن بحلاقة منعشة بدون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك، وذلك بفضل هذه الآلة للحلاقة الرطبة والجافة. ويضمن لك غلاف Aquatec حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. استخدم الآلة مع جل أو رغوة حلاقة أثناء الحلاقة الرطبة لتوفير راحة أكبر للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

    آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

    استمتع الآن بحلاقة منعشة بدون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك، وذلك بفضل هذه الآلة للحلاقة الرطبة والجافة. ويضمن لك غلاف Aquatec حلاقة جافة مريحة وحلاقة رطبة منعشة. استخدم الآلة مع جل أو رغوة حلاقة أثناء الحلاقة الرطبة لتوفير راحة أكبر للبشرة. إكتشف كلّ المميزات

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      حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة

      حلاقة رطبة مع جيل أو رغوة الحلاقة

      • شفرات DualPrecision
      • رؤوس مرنة
      Aquatec: حلاقة رطبة منعشة مع رغوة أو حلاقة جافة سهلة

      Aquatec: حلاقة رطبة منعشة مع رغوة أو حلاقة جافة سهلة

      يجعل غلاف Aquatec آلة الحلاقة مقاومة للماء 100%. استمتع باستخدامها في الحمام مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة المفضلة لديك لحماية قصوى لبشرتك. يمكنك أيضًا استخدامها للحلاقة الجافة بحسب راحتك. وعند الانتهاء، ما عليك سوى فتح الرؤوس وغسلها تحت الحنفية لتنظيف آلة الحلاقة بسهولة.

      تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل واللحية الخفيفة القصيرة بفعالية

      تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل واللحية الخفيفة القصيرة بفعالية

      تقوم شفرات DualPrecision بحلاقة الشعر الطويل والشعيرات القصيرة على حد سواء بشكل مريح. 1. فتحات لقص الشعر الطويل. 2. ثقوب لقص الشعيرات القصيرة.

      50 دقيقة الحلاقة بعد عملية شحن لمدة ساعة

      50 دقيقة الحلاقة بعد عملية شحن لمدة ساعة

      نقدّم إليك بطارية ليثيوم أيون قوية تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة، للحلاقة مرات أكثر بعد كل عملية شحن. فاشحن آلة الحلاقة لمدة ساعة واحدة وستحصل على وقت حلاقة يزيد عن 50 دقيقة، أي ما يعادل 17 عملية حلاقة. واشحنها لمدة 3 دقائق لتحصل على طاقة كافية لعملية حلاقة واحدة.

      آلة حلاقة قابلة للغسل مزودة بنظام QuickRinse

      آلة حلاقة قابلة للغسل مزودة بنظام QuickRinse

      مع نظام QuickRinse لتنظيفها تحت مياه الحنفية واستخدامها أثناء الاستحمام.

      تنزلق بسلاسة على منحنيات وجهك

      تنزلق بسلاسة على منحنيات وجهك

      تتكيف رؤوس الحماية المستديرة المخففة للاحتكاك مع منحنيات الوجه للحد من تلف البشرة.

      شفرات بنظام Lift&Cut المتقدم لرفع الشعر والحصول على حلاقة دقيقة

      شفرات بنظام Lift&Cut المتقدم لرفع الشعر والحصول على حلاقة دقيقة

      ترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      مثالية لتشذيب السوالف والشاربين

      أكمل مظهرك الأنيق باستخدام رأس التشذيب المنبثق. فهو مثالي للحفاظ على الشاربين وتشذيب السوالف.

      شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة مرة واحدة

      شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة مرة واحدة

      يوفر الشحن السريع لمدة 3 دقائق طاقة كافية لعملية حلاقة واحدة بحيث تتمتع بالوقت الكافي حتى لو كانت البطارية فارغة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • التصميم

        مقبض
        سهلة الحمل
        اللون الخارجي
        غير متوفر
        اللون
        غير متوفر

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        نعم
        تنظيف
        • مقاومة للماء كلياً
        • حجرة جمع الشعر لغسل سريع
        شاشة عرض
        • مؤشر LED واحد
        • إشارة امتلاء البطارية
        • إشارة انخفاض مستوى البطارية
        • علامة الشحن
        • إشارة الشحن السريع
        تشغيل
        • بطارية قابلة لإعادة الشحن
        • استخدام بدون أسلاك
        تشير الشاشة إلى
        • بطارية منخفضة
        • جاري الشحن
        • بطارية ممتلئة
        • استبدال رؤوس الحلاقة
        وقت الحلاقة
        50 دقيقة وأكثر للحلاقة 17 مرة
        وقت الشحن
        • ساعة واحدة
        • شحن سريع لمدة 3 دقائق للحلاقة لمرة واحدة

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  واط
        طاقة الاستعداد
        < 0.25  واط

      • الخدمة

        رأس بديل
        تم استبدال HQ8 بـ SH50
        رؤوس بديلة
        استبدله كل سنتين بـ HQ8

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • رؤوس DualPrecision
        • تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        تتبع ديناميكي لمنحنيات الوجه
        إنشاء المظهر
        رأس تشذيب يظهر بكبسة زر مضمّن

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