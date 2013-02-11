Aquatec: حلاقة رطبة منعشة مع رغوة أو حلاقة جافة سهلة

يجعل غلاف Aquatec آلة الحلاقة مقاومة للماء 100%. هكذا يمكنك استخدامها في الحمام مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة المفضلة لديك من أجل حماية قصوى لبشرتك. يمكنك طبعًا استخدامها للحلاقة الجافة إن كان هذا يناسبك أكثر. وعند الانتهاء، ما عليك سوى فتح الرؤوس وغسلها تحت الحنفية بهدف تنظيف آلة الحلاقة بسهولة.