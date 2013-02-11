AT610/14
حماية مثالية للبشرة وحلاقة ناعمة
بات بإمكانك الاستمتاع بحلاقة منعشة من دون القلق بشأن إلحاق الضرر ببشرتك. استخدم AquaTouch مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة لراحة معززة لبشرتك. إذ يضمن غلاف Aquatec حلاقة رطبة آمنة ومنعشة. يمكنك أيضًا استخدام الحلاقة الجافة لحلاقة مريحة وسريعة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يجعل غلاف Aquatec آلة الحلاقة مقاومة للماء 100%. هكذا يمكنك استخدامها في الحمام مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة المفضلة لديك من أجل حماية قصوى لبشرتك. يمكنك طبعًا استخدامها للحلاقة الجافة إن كان هذا يناسبك أكثر. وعند الانتهاء، ما عليك سوى فتح الرؤوس وغسلها تحت الحنفية بهدف تنظيف آلة الحلاقة بسهولة.
إن شفرات CloseCut مزودة بحواف مستديرة تنزلق بنعومة على بشرتك، لتحصل دائمًا على حلاقة دقيقة ومريحة في الوقت عينه.
للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة لديك كل سنتين.
بدون أسلاك لراحة قصوى. تمنحك 30 دقيقة وأكثر من الطاقة اللاسلكية. يتم شحنها بالكامل في 10 ساعات.
يتضمّن المقبض الخاص بأداة الحلاقة مسكة مريحة مع طبقة مقاومة للانزلاق، مما يضمن تحكمًا دقيقًا ويوفر دقة حلاقة فائقة.
تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي.
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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