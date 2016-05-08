العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- كتيّب الضمان
- سلك الطاقة
- حامل التثبيت على الطاولة
55HFL7011T/12
سعي دائم نحو الابتكار
أبهر ضيوفك بواسطة تلفزيون احترافي أذكى وأجمل وأسرع. الفت انتباههم بفضل Ambilight وزد من سرعة التفاعل مع نظام Android™ واستمتع باتصال وميزات إدارة عن بعد متطوّرة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.
امنح ضيوفك حرية الاستمتاع بالمحتويات الخاصة بهم على التلفزيون الكبير لاسلكيًا ومن دون أي إزعاج، بفضل أجهزة التلفزيون التي نقدّمها. كذلك، تمكّننا مقاربة النظام المفتوح التي نعتمدها من تلبية احتياجات مستخدمي iOS وAndroid على حد سواء وتوسيع نطاق توافقية منتجاتنا بشكل مستمر. ومن شأن المشاركة الآمنة التي نعتمدها أن تحمي ضيوفك. أصبح باستطاعتك مشاركة الصور والأفلام والموسيقى والكثير غير ذلك والاستمتاع بها على أجهزة التلفزيون عبر Miracast & DirectShare!
تسمح ميزة CMND & Control بتكوين التلفزيون وتثبيته عن بعد من موقع مركزي، من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. اعمد إلى تحديث كل الشاشات وإدارتها، بأدنى مستوى من المجهود، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.
تسمح لك ميزة CMND & Create بعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده. وتسمح لك وحدة إدارة المحتويات الخاصة بـ CMND بإنشاء صفحات ويب تفاعلية خاصة بالفندق وتتضمن علامة تجارية وتوزيعها. خصص محتويات التلفزيون لتزويد ضيوفك بأحدث المعلومات وآخر التطورات في الفندق لديك، كل ذلك بالوقت الحقيقي.
تنتظرك تجربة مشاهدة مذهلة وفائقة الوضوح بفضل دقة 4K UltraHD. يتميّز الجهاز بمستوى وضوح استثنائي وبألوان تنبض بالحياة وبدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة Full HD، لتدخل إلى عالم جديد كليًا.
بفضل هذه التقنية الحائزة براءة اختراع من Philips، ستبدو شاشتك أوسع، وستحصل على تجربة مشاهدة غامرة أكثر، من خلال تسليط وهج محيطي وخافت من جوانب شاشة التلفزيون على الحائط المحيط. فيتم ضبط اللون تلقائيًا ليتطابق مع صورة التلفزيون. وتتم محاذاة لون الضوء بشكل ممتاز مع صورة التلفزيون بفضل وظيفة التكيّف مع الحائط، بغض النظر عن لونه. يمكنك تخصيص تجربة Ambilight من خلال ضبط إعدادات Ambilight بحسب تفضيلاتك.
ستستمتع بواجهة أسرع وأغنى وسهلة الاستخدام على التلفزيون الاحترافي بفضل نظام Android. فهو يزوّدك بتحكّم تام بباقة من الخدمات والتطبيقات المخصصة لقطاع الضيافة والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر قائمة يسهل التنقل فيها مع ارتباطات مباشرة إلى تطبيقاتك المفضلة.
يضمن نظام التحكّم بالتطبيقات تزويد أجهزة التلفزيون لديك بالتطبيقات التي تريدها. وبفضل القدرة على إضافة التطبيقات وحذفها وفرزها، والقدرة على تكوين التطبيقات لتلائم غرف محددة، يشكّل الجهاز تجربة مخصصة فعلًا للضيوف يمكن التحكّم بها من موقع مركزي، بدون الحاجة إلى الدخول إلى الغرفة. ولسهولة الاستخدام والأمان، حمّل تطبيقك المخصص على خادمنا المستند إلى السحابة وكن مطمئنًا لكونك الوحيد القادر على الوصول إليه.
تتألف التطبيقات المتطورة من مكتبة متزايدة من التطبيقات. فبفضل قوة نظام Android، تعمل التطبيقات بسلاسة وسرعة أكبر وهي متطورة أكثر من أي وقت مضى. وبفضل الميزات المخصصة لمجال الضيافة، يتم حذف معلومات الضيوف بشكل آمن بعد استخدامها ويتم منع الوصول إلى أي محتوى غير قانوني قد يلحق الضرر بشركتك.
تكاليف وفوضى أقل. بفضل أجهزة Smart TV الجديدة التي نقدّمها، يمكنك إنشاء نظام الفندق مباشرةً على التلفزيون. من القنوات التفاعلية إلى الفيديو عند الطلب وقوائم الفندق التفاعلية والمعلومات حول الفنادق، بالإضافة إلى أنظمة الطلب عبر إنترنت، كل هذا أصبح ممكنًا من دون مجموعة تشفير خارجية مثبّتة على التلفزيون. وبالإضافة إلى إرسال المحتوى عبر كابلات التلفزيون المحورية، بات بإمكانك أيضًا استخدام شبكة الإنترنت لإرسال القنوات التلفزيونية أو الفيديو عند الطلب مباشرةً إلى التلفزيون. وباستطاعة الشبكة الشريكة لنا ضمان حصولك على البوابة المخصصة التي تريدها.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل
تلفزيون Android
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
الصوت
الطاقة
الملحقات
اتصال لاسلكي
اتصال من الجزء السفلي
جهة الاتصال
جزء خلفي مخصص للاتصال
تحسين الاتصال
تصميم
الأبعاد
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