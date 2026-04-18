Dimensions
58.4 cm H x 38.1 cm W x 24.1 cm D (23" H x 15" W x 9.5" D)
Input Voltage
120 VAC +/- 10%
Sound Level
40 (typical)
Input Frequency
60
Average Power Consumption
350
OPI (Oxygen Percentage Indicator) Alarm Levels
Low Oxygen (82%) and Very Low Oxygen (70%)
Oxygen Concentration*
(at 5 LPM) 93% +/-3
Weight
14 (31) kg (lbs)
Liter Flow
0.5-5
Outlet Pressure
5.5
Operating Temperature
12°C to 32°C/55°F to 90°F
Storage/Transport Humidity
-34°C to 71°C (-30°F to 160°F) up to 95% relative humidity
Operating Humidity
up to 95
Operating Altitude
0 to 2286 m (0 to 7500 ft)