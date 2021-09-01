تلقت Philips تفويضًا من إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأمريكية لبدء عملية الإصلاح و/أو الاستبدال لأجهزة DreamStation المتأثرة من الجيل الأول في الولايات المتحدة1. كذلك بدأت الشركة في تنفيذ برامج الإصلاح و/أو الاستبدال في بلدان أخرى وتتوقع أن تكون هذه البرامج قيد التنفيذ في غالبية أسواقها بنهاية سبتمبر 2021. تعتزم Philips إكمال برامج الإصلاح والاستبدال في غضون 12 شهرًا تقريبًا.



وفي أغسطس، بدأت الشركة في استبدال بعض من أجهزة DreamStation CPAP من الجيل الأول المتأثرة في الولايات المتحدة بأجهزة DreamStation 2 CPAP. تؤدي إضافة عملية الإصلاح و/أو الاستبدال لأجهزة DreamStation من الجيل الأول هذه إلى تمكين Philips من البدء في استبدال أجهزة DreamStation المتأثرة على نطاق أوسع. ولا تزال Philips في نقاش مع إدارة الغذاء والدواء بشأن الجوانب الأخرى لخطة إشعار السحب وتخفيف آثارها في الولايات المتحدة2.



يقول فرانز فان هوتين، الرئيس التنفيذي لشركة Royal Philips: "نحن ندرك تمامًا أن الإطار الزمني لمعالجة الأجهزة المتأثرة يضع المرضى في موقف صعب، ونحن مستعدون لتقديم حل لهم في أسرع وقت ممكن. لقد زدنا بدرجة كبيرة من سعتنا الإنتاجية والخدمة وإعادة العمل وكثفنا اتصالاتنا بالعملاء ومرضاهم. ونحن نحث المرضى الذين لديهم أجهزة نشطة متأثرة على تسجيلها على موقع الويب المخصص لإشعار السحب".



لمزيد من المعلومات حول إشعار السحب*، بالإضافة إلى تعليمات للعملاء والمستخدمين والأطباء، تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/src-update. يُطلب من المرضى الذين لديهم الأجهزة المتأثرة تسجيل منتجاتهم على موقع الويب هذا لتسهيل عملية استبدالها.