تنزيل مقاييس التمارين الرياضية المعروضة

تعرض وحدة التحكّم معلومات الأداء الأساسية في الوقت الحقيقي. ويكون بث بيانات التمارين الرياضية الخاصة بالمريض في الوقت الحقيقي متوفرًا أيضًا للتنزيل. وتعرض النوافذ الوقت، والسرعة، وطول الخطوة، وعدد الخطوات، والواط، والسعرات الحرارية، والمكافئ الاستقلابي، ومعدل ضربات القلب، ومستوى المقاومة، والتماثل، والقوة. وتشمل البرامج "يدوي"، و"مرتفَع"، و"هضبة"، و"فاصل"، و"سهولة"، و"معدل ضربات القلب"، وتماثل".