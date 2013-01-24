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ReCare آلة صعود الدرج الرياضية الممدّدة مع مقعد قابل للفك

PTE7500MS/37
  • إمكانية الوصول لكل المرضى إمكانية الوصول لكل المرضى إمكانية الوصول لكل المرضى
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    ReCare آلة صعود الدرج الرياضية الممدّدة مع مقعد قابل للفك

    PTE7500MS/37

    إمكانية الوصول لكل المرضى

    تقدّم آلة ‎7.5 S إمكانية وصول للمرضى الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا، بالإضافة إلى تمارين رياضية عالية الجودة في الوقت نفسه. يمكن للمرضى تمرين الجزء العلوي من الجسم لتكييف قلبي وعائي إضافي، من دون تحريك الجزء السفلي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare آلة صعود الدرج الرياضية الممدّدة مع مقعد قابل للفك

    إمكانية الوصول لكل المرضى

    تقدّم آلة ‎7.5 S إمكانية وصول للمرضى الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا، بالإضافة إلى تمارين رياضية عالية الجودة في الوقت نفسه. يمكن للمرضى تمرين الجزء العلوي من الجسم لتكييف قلبي وعائي إضافي، من دون تحريك الجزء السفلي.

    إمكانية الوصول لكل المرضى

    تقدّم آلة ‎7.5 S إمكانية وصول للمرضى الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا، بالإضافة إلى تمارين رياضية عالية الجودة في الوقت نفسه. يمكن للمرضى تمرين الجزء العلوي من الجسم لتكييف قلبي وعائي إضافي، من دون تحريك الجزء السفلي.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare آلة صعود الدرج الرياضية الممدّدة مع مقعد قابل للفك

    إمكانية الوصول لكل المرضى

    تقدّم آلة ‎7.5 S إمكانية وصول للمرضى الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا، بالإضافة إلى تمارين رياضية عالية الجودة في الوقت نفسه. يمكن للمرضى تمرين الجزء العلوي من الجسم لتكييف قلبي وعائي إضافي، من دون تحريك الجزء السفلي.

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      إمكانية الوصول لكل المرضى

      تخفيف الضغط على المفاصل لكل المرضى

      يمكن تدوير المقعد، وضبطه أفقيًا، وإمالته

      يمكن تدوير المقعد، وضبطه أفقيًا، وإمالته

      يمكن ضبط المقعد المبطّن إلى الأمام وإلى الخلف لتوفير أفضل وضعية للمريض بهدف ممارسة التمارين الرياضية براحة تامة. ويمكن إمالة ظهر المقعد أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فك المقعد لإمكانية وصول الكرسي المتحرك مباشرة.

      ضبط المقبضين إلى الأمام وإلى الخلف

      ضبط المقبضين إلى الأمام وإلى الخلف

      يمكن ضبط المقبضَين المفصليَين في الطول لملاءمة مجموعة متنوّعة من المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط وضعية المقبضَين بسهولة سواء أكان المستخدم يمارس التمارين الرياضية لكامل الجسم أم للساقين أو للذراعين فقط.

      تنزيل مقاييس التمارين الرياضية المعروضة

      تنزيل مقاييس التمارين الرياضية المعروضة

      تعرض وحدة التحكّم معلومات الأداء الأساسية في الوقت الحقيقي. ويكون بث بيانات التمارين الرياضية الخاصة بالمريض في الوقت الحقيقي متوفرًا أيضًا للتنزيل. وتعرض النوافذ الوقت، والسرعة، وطول الخطوة، وعدد الخطوات، والواط، والسعرات الحرارية، والمكافئ الاستقلابي، ومعدل ضربات القلب، ومستوى المقاومة، والتماثل، والقوة. وتشمل البرامج "يدوي"، و"مرتفَع"، و"هضبة"، و"فاصل"، و"سهولة"، و"معدل ضربات القلب"، وتماثل".

      إزاحة المقعد للسماح بوصول الكرسي المتحرك المباشر

      إزاحة المقعد للسماح بوصول الكرسي المتحرك المباشر

      يمكن للمرضى استخدام آلة صعود الدرج الرياضية هذه مع المقعد الأصلي أو على كرسي متحرك. بالتالي، يمكن للأطباء السريريين تغيير وضعية المقعد بمرونة للوصول المستقل أو الوصول مع المساعدة. وعند فك المقعد، يمكن وصول الكرسي المتحرك مباشرة ليتمكّن المستخدمون من ممارسة التمارين الرياضية مباشرةً على الكرسي المتحرك. ويمكن تثبيت الكرسي المتحرك بواسطة أشرطة قابلة للضبط.

      يتراوح نطاق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات

      يتراوح نطاق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات

      يتراوح عمق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات، ما يسمح بإجراء خطوة أقل عمقًا بالإضافة إلى خطوات عميقة أيضًا. إذا ضغطت قدم على الدواسة إلى الأمام، فستتوجه الدواسة الأخرى نحو المستخدم بالمسافة نفسها التي تم الضغط عليها إلى الأمام.

      المقاومة متساوية للذراعين والساقين

      تقدّم آلة صعود الدرج الرياضية هذه مقاومة متساوية، ما يسمح للذراع أو الساق الأقوى بالمساعدة في تمرين الذراع أو الساق الأخرى. وتُعتبر المقاومة المتساوية مفيدة لمجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص الذين يتمتّعون بنطاق حركة أكبر أو الذين يشكون من اختلال في التوازن بين الذراعين أو الساقين اليسرى واليمنى.

      أدِر المقبضَين للحصول على وضعية يد مريحة.

      بالإضافة إلى الطول القابل للضبط، يمكن أيضًا تدوير المقبضَين وفقًا لحركة المعصم الطبيعية. ويوفر الغلاف الناعم وغير الأملس قبضة محكمة.

      تقيس وحدة التحكّم إدخال القوة في الجانبَين الأيسر والأيمن

      بواسطة برنامج التماثل، يمكن للأطباء السريريين قياس تقدّم المريض في بناء قوة الجسم في الجهتَين اليسرى واليمنى. وسيكتسب المستخدمون الثقة فيما يرون تقدّمهم الذي يشير إليه البرنامج، سواء أكانوا يريدون إعادة التأهيل بعد إصابة ما أو التمرين بكل بساطة للاستمتاع بقوة أفضل.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        الشهادات
        • CAN/CSA-C22.2 رقم ‎60601-1:14
        • ANSI/AAMI
        • ES60601-1:2005 وA2‏ (R2012) وA1
        • IEC 60601-1-2:2014
        • EN 60601-1-2:2015
        • IEC 60601-1:2015+A1:2012
        • EN 60601-1:2006
        • ‎+A1:2013، ‏‎+A12:2014
        • EN ISO 20957:2013
        • MDD 93/42/EEC الفئة Im،
        • NB: 0123

      • الوزن الصافي

        رطل
        257.3
        كلغ
        117

      • الأبعاد الإجمالية

        بوصات
        67x35x48
        سم
        170x89x122

      • الحد الأقصى لوزن المستخدم

        رطل
        440
        كلغ
        200

      • طاقة التيار المتردد

        فولت
        التيار المتردد 100-240 فولت

      • مجموعات نقل الحركة

        متينة
        حزام مضلّع على شكل حرف V مع 8 أخاديد

      • CSAFE

        نعم
        -

      • مجموعة نقل القدرة

        متينة
        • حزام مضلّع على شكل حرف V مع 8 أخاديد
        • مع دارات مضغوطة بنابض

      • المروحة

        نعم
        -

      • البرامج

        تتضمن
        • مخصص
        • مرتفَع
        • معدل ضربات القلب
        • فاصل
        • يدوي
        • هضبة
        • التماثل

      • المقاومة

        المستوى
        من 1 إلى 20
        النوع
        نظام المقاومة المغنطيسية

      • المقاومة عند البدء

        واط
        5

      • نطاق العمل

        واط
        من 5 إلى 750

      • نطاق السرعة

        خطوة في الدقيقة
        من 10 إلى 210

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