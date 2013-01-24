يعزل الإطار المزوّد بأشرطة الجزء السفلي من الساق

يحافظ الإطار الصلب والأشرطة على الجزء السفلي من الساق مستقيمًا عندما يتعذّر على المريض الحفاظ على الاستقامة الآمنة بمفرده. بالتالي، يمكن للمرضى ممارسة التمارين من دون انزلاق قدم عن الدواسة، أو سقوط ساق إلى جانب جهاز التمارين. وتسمح هذه الميزة بالتثبيت مباشرةً وبإحكام بدواستَي آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية شبه ممدّدة. ويتم تثبيت المريض من أسفل الركبة تمامًا لعدم الضغط على الركبتين.