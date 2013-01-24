بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم
يمكن للمرضى الاستمتاع بالمقعد الكبير والمبطّن مع إمكانية تحديد الوضعية الدقيقة لإجراء التمارين براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء السريريين مساعدة المستخدمين بشكل أفضل بفضل إعدادات الطول القابلة للضبط لذراع التدوير لإجراء نطاق حركات أصغر، وقياسات المكافئ الاستقلابي، وبيانات ممارسة التمارين الرياضية التي يمكن تنزيلها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم
يمكن للمرضى الاستمتاع بالمقعد الكبير والمبطّن مع إمكانية تحديد الوضعية الدقيقة لإجراء التمارين براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء السريريين مساعدة المستخدمين بشكل أفضل بفضل إعدادات الطول القابلة للضبط لذراع التدوير لإجراء نطاق حركات أصغر، وقياسات المكافئ الاستقلابي، وبيانات ممارسة التمارين الرياضية التي يمكن تنزيلها.
بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم
يمكن للمرضى الاستمتاع بالمقعد الكبير والمبطّن مع إمكانية تحديد الوضعية الدقيقة لإجراء التمارين براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء السريريين مساعدة المستخدمين بشكل أفضل بفضل إعدادات الطول القابلة للضبط لذراع التدوير لإجراء نطاق حركات أصغر، وقياسات المكافئ الاستقلابي، وبيانات ممارسة التمارين الرياضية التي يمكن تنزيلها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بناء القوة والتكييف للجزء السفلي من الجسم
يمكن للمرضى الاستمتاع بالمقعد الكبير والمبطّن مع إمكانية تحديد الوضعية الدقيقة لإجراء التمارين براحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء السريريين مساعدة المستخدمين بشكل أفضل بفضل إعدادات الطول القابلة للضبط لذراع التدوير لإجراء نطاق حركات أصغر، وقياسات المكافئ الاستقلابي، وبيانات ممارسة التمارين الرياضية التي يمكن تنزيلها.
تعرض وحدة التحكّم معلومات أداء المريض الأساسية في الوقت الحقيقي، كما يمكن بث بيانات المريض في الوقت نفسه. وتعرض النوافذ الوقت، والدورات في الدقيقة، والواط، والسعرات الحرارية، والمكافئ الاستقلابي، ومعدل ضربات القلب، والقوة.
تسهّل نوافذ LED الساطعة والكبيرة على المستخدمين والأطباء السريريين مراقبة بيانات التمارين الرياضية المهمة بلمح البصر.
لمساعدة المرضى الذين يشكون من صعوبة في الحركة أو من إصابات، يمكن تحريك الدواستَين على طول ذراع التدوير لملاءمة نطاق الحركة الصغير جدًا الذي يبلغ 15 درجة. وتوفر الدرجات الأصغر حركات دائرية أصغر في الجزء السفلي من الجسم، ليتمكّن المرضى من إكمال ضغطة كاملة بمقدار 360 درجة أثناء مرحلة إعادة التأهيل. وتتم فهرسة ذراعَي التدوير لتعقب مدى تحسّنك، ولتكرار دقيق.
من خلال توثيق التعديلات المرقمة، يمكن للمرضى إعداد الدراجة بسرعة وسهولة بواسطة إعدادات ذراع التدوير ومسافة المقعد المفهرسة.
لتوفير أفضل وضعية للجسم وأعلى مستوى من الراحة، يمكن ضبط المقعد عموديًا وأفقيًا كما يمكن تثبيته عبر مسامير قفل. بالإضافة إلى ذلك، تمت فهرسة الإعدادات لتوفير إعداد متّسق لكل تمرين رياضي.
يسمح برنامج التماثل للأطباء السريريين بقياس مدى تحسّن المرضى الذين يعملون على تقوية الساق الأضعف.
التوافق
الحد الأقصى لوزن المستخدم
الوزن الصافي
الأبعاد الإجمالية
طاقة التيار المتردد
مجموعة نقل القدرة
CSAFE
نبض اليد
البرامج
المقاومة
المقاومة عند البدء
نطاق العمل