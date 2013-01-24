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Philips Sonicare S Sensitive

رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

HX6052/07
Sonicare
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Sonicare
  • تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان. تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان. تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.
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    Philips Sonicare S Sensitive رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6052/07
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

    إن رأس فرشاة الأسنان S Sensitive من Philips Sonicare مثالي للأشخاص الذين يرغبون في التخلّص من ألم الأسنان واللثة الحساسة. ستستمتع بتنظيف فعال ولطيف على لثتك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Sonicare S Sensitive رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

    إن رأس فرشاة الأسنان S Sensitive من Philips Sonicare مثالي للأشخاص الذين يرغبون في التخلّص من ألم الأسنان واللثة الحساسة. ستستمتع بتنظيف فعال ولطيف على لثتك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل s-sensitive

      تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.

      تنظيف فائق للأسنان واللثة الحساسة

      • 2 قمع وصمام
      • حجم قياسي
      • تثبيت
      • للأسنان واللثة الحساسة
      إزالة كمية أكبر من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

      إزالة كمية أكبر من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

      شعيرات كثيفة وعالية الجودة ومثبتة سريريًا لقدرتها على إزالة كمية أكبر من البلاك من فرشاة الأسنان اليدوية

      تصميم مبتكر للشعيرات يضمن إزالة البلاك بلطف

      تصميم مبتكر للشعيرات يضمن إزالة البلاك بلطف

      يتميّز رأس فرشاة الأسنان sensitive من Philips Sonicare بشعيرات ناعمة جدًا لتنظيف لطيف وفعال في آن. أما الشعيرات ذات الشكل المتعرّج فتتناسب مع شكل أسنانك، لتجربة تنظيف بالفرشاة حساسة جدًا. متوفر أيضًا بحجم أصغر لعملية تنظيف دقيقة.

      تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

      تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

      يتناسب رأس الفرشاة Sensitive بشكل مثالي مع أي مقبض لفراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence. ما عليك سوى تثبيت الرأس أو فكّه لعملية تبديل وتنظيف سهلة.

      إزالة البلاك الأكثر فعالية، كل يوم

      إزالة البلاك الأكثر فعالية، كل يوم

      تنخفض فعالية رؤوس فراشي الأسنان بعد مرور 3 أشهر من الاستخدام، إلا أننا سنذكرك باستبدالها قبل بلوغ هذه الفترة. ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه جان وقت استبدال الرأس.

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        نظام رؤوس الفرشاة
        تثبيت
        مناسب لهذه الطرازات
        • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
        • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
        • DiamondClean
        • DiamondClean Smart
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare Platinum Connected
        • FlexCare+‎
        • للأطفال
        • HealthyWhite
        • HealthyWhite+‎
        • ProtectiveClean

      • التصميم واللون الخارجي

        درجة صلابة الشعيرات
        ناعمة جدًا
        اللون
        باللون الأبيض
        شعيرات التذكير
        يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
        الحجم
        قياسية

      • العناصر المرفقة

        رؤوس الفرشاة
        2 S Sensitive بحجم قياسي

      • الجودة والأداء

        استبدال
        كل 3 أشهر
        تم اختبارها
        لأعلى مستوى من الاستخدام

      • الفوائد الصحية

        إزالة البلاك
        المساعدة على إزالة البلاك

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