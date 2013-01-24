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Signage Solutions شاشة D-Line

55BDL4031D/00
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    Signage Solutions شاشة D-Line

    55BDL4031D/00

    أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.

    فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.

    Signage Solutions شاشة D-Line

    أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.

    فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.

    أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.

    فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.

    Signage Solutions شاشة D-Line

    أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.

    فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.

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    مراجعة كل d-line-series

      أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.

      شاشة 24/7 ذكية وفعالة.

      • 55 بوصة
      • إضاءة LED للحافة
      • تقنية Full HD
      • 450 شمعة/متر مربع
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54,6  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        139  سم
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        450  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1100:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        12  ملي ث
        دقة البكسل
        0,630 ‏x‏ 0,630 مم
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        تقنية اللوحة
        IPS
        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        • HDMI (x2)‎
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض (بوصة)
        10,41  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        10,41  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        1,79  بوصة
        تعيين العرض
        10,41  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        10,41  ملليمترًا
        تعيين العمق
        45.5  ملليمترًا
        عرض الإطار الخارجي
        9,6 مم (الجهة العلوية/اليسرى/ اليمنى)، ‏15,7 مم (الجهة السفلية)
        وزن المنتج (لِبرة)
        39,68  رطل
        وزن المنتج
        18,0  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        400 x ‏400 مم، M6

      • الراحة

        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 15
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • DisplayPort
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DVI
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RJ45
        • RS232
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل
        صورة داخل صورة
        PIP

      • الطاقة

        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        150 واط (كحد أقصى)
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد (100-240 فولت)، 2,5 أمبير
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        85  واط

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        جذر متوسط المربعات 10 واط أكبر مرتين

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • دليل البدء السريع
        • كبل RS232
        الملحقات المضمّنة
        • مجموعة محاذاة الأطراف (1 ) - قطعتان
        • مجموعة محاذاة الأطراف (2)- قطعة واحدة
        • برغي M3 (عدد 1)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • غطاء بطاقة SD (عدد 1)
        • برغي يُشد بالإبهام (عدد 8)
        الحامل
        BM05922 (حامل شامل كبير) (اختياري)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • BSMI
        • CB
        • EAC
        • FCC، الفئة أ
        • PSB
        • UL/cUL
        • EMF
        • EnergyStar 8.0
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • دليل البدء السريع
      • كبل RS232

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