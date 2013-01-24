العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- سلك طاقة التيار المتناوب
- دليل البدء السريع
- كبل DVI-D
- دبابيس لمحاذاة الأطراف
- كبل RS232
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اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية من Philips. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية من Philips. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا. إكتشف كلّ المميزات
وسّع نطاقك
اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية من Philips. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وسّع نطاقك
اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية من Philips. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا. إكتشف كلّ المميزات
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
قم بتوصيل شاشتَي Philips احترافيتَين أو أكثر للحصول على حائط شاشات متراصفة بدون الحاجة إلى أجهزة خارجية. يقوم مشغّل واحد بتشغيل المحتوى، سواء أكنت تملك أربع شاشات أم 40 شاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم المحتويات بدقة 4K بالكامل، وإذا كنت تعرض ذلك المحتوى على أربع شاشات، فستحصل على أفضل دقة أصلية ممكنة.
زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
إمكانية الاتصال
الراحة
الأبعاد
شروط التشغيل
الطاقة
الصوت
الملحقات
متفرقات