Chromecast مضمّن. أرسِل المحتوى إلى الشاشة الكبيرة

قم بتمكين الإرسال اللاسلكي للأفلام والعروض التقديمية، والمزيد غيرها بدون عناء، بدءًا من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) ووصولاً إلى تلفزيون Philips الاحترافي المشغّل بواسطة Android. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتويات من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.